النائب إيهاب منصور يطالب بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإجراء البحث الميداني

بطاقة الخدمات المتكاملة.. تعديلات النائب إيهاب منصور على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

خلال اجتماع مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة، بعدة مقترحات لتعديل مشروع القانون.

وتنشر الموجز فيما يلي مقترح النائب ايهاب منصور..



أكد النائب ضرورة تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر لإجراء البحث الاجتماعي الميداني، مشيراً إلى أن التأخير الحالي يجعل المواطنين عرضة للاستغلال من قبل بعض الفاسدين، وتضامن رئيس مجلس النواب مع هذا الاقتراح، مطالباً الحكومة بتضمين هذه المدة الزمنية في اللائحة التنفيذية للقانون.

المطالبة بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة



شدد النائب إيهاب منصور على أهمية تسريع إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، الذين يتراوح عددهم بين 12 و15 مليون مواطن، وأوضح أن النسبة التي حصلت على البطاقة حتى الآن لا تتجاوز 10%، على الرغم من مرور 7 سنوات منذ بدء العمل على إصدارها، ووصف النائب سير عملية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بأنه "بسرعة السلحفاة".

كارت الخدمات المتكاملة

حقوق الأقزام ضمن قانون ذوي الإعاقة



ضمن تعديلات مشروع القانون، أشار النائب إلى ضرورة التأكيد على حقوق الأقزام في الاستفادة من قانون ذوي الإعاقة، وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن القانون الحالي يكفل حقوق الأقزام ويضمن تمتعهم بالمزايا المقررة.

تضامن رئيس مجلس النواب مع مطالب النائب



أبدى رئيس مجلس النواب دعمه الكامل لمطالب النائب إيهاب منصور، مؤكداً ضرورة الإسراع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وتنفيذ التعديلات المقترحة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة.

بطاقة الخدمات المتكاملة.. أداة دعم لذوي الإعاقة



تعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة أحد أهم الأدوات التي توفر الدعم اللازم لذوي الإعاقة، حيث تمكنهم من الحصول على حقوقهم وخدماتهم بسهولة، ومع تأخر إصدارها، يزداد الضغط على الأسر المستحقة، ولذا تأتي مطالب النائب إيهاب منصور لتسليط الضوء على أهمية حل هذه المشكلات بشكل سريع وفعّال.

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