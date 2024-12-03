التشكيل الرسمي لـ الهلال السعودي أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الافني لفريق الهلال السعودي، تشكيل فريقه ضد الغرافة القطري، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، نظيره الغرافة القطري، مساء اليوم الثلاثاء، في الساعة الثامنة مساءً، على ملعب الملكة آرينا بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا

مالكوم يقود تشكيل الهلال ضد الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - علي البليهي - متعب - ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو- ناصر الدوسري - سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - عبدالله الحمدان - ليوناردو.

ترتيب الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

تأهل الهلال السعودي إلى دور الـ16، عقب تعادله الأخير مع السد القطري، ويسعى الزعيم لاستعادة صدارة المجموعة التي يحتلها حاليًا أهلي جدة برصيد كامل من النقاط، حيث أن الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر الثالث.

بينما يواجه الغرافة تحديًا صعبًا، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط فقط، ويحتاج إلى الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

تاريخ مواجهات الهلال السعودي والغرافة القطري

واجه الهلال السعودي، نظيره الغرافة القطري، في 6 مباريات سابقة ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال في 4 مواجهات، بينما حقق الغرافة فوزًا واحدًا، وانتهت مواجهة بالتعادل، وسجل الزعيم 13 هدفًا في شباك الغرافة، بينما أحرز الفريق القطري 8 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

تنقل أحداث مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري، في إطار منافسات الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة للعام 2024 - 2025، على القنوات التالية.

قناة SSC SPORTS 1 HD - المعلق الرياضي فارس عوض.

قناة الكأس 9 - المعلق الرياضي خالد الحدي.

قناة bein AFC - المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

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