رسميًا.. موعد امتحانات نصف السنة 2025 لجميع المراحل ومواد المستوى الرفيع

من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 في يوم السبت 25 يناير 2025، وذلك لجميع المراحل الدراسية، بما في ذلك المدارس الرسمية والخاصة، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس المتميزة.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، الذي يشمل مواعيد الامتحانات لطلاب الصفوف المختلفة، بما في ذلك الصف الثالث الإعدادي، وفيما يليى سيوضح لكم الموجز موعد امتحانات نصف السنة 2025 لجميع المراحل ومواد المستوى الرفيع.

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2024.

عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، على أن تنتهي يوم 16 من نفس الشهر، أي تستمر لمدة 5 أيام، حيث تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وتليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025

إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 من المتوقع أن تبدأ يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025.

أما بداية الفصل الدراسي الثاني فستكون يوم السبت 8 فبراير 2025، وسيمتد لمدة 16 أسبوعًا. كما ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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