فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2025.. إليك الشروط

يعد فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2025 ، فرصة للمؤهلين من المعلمين والإداريين للعمل في دول عربية وغير عربية، وذلك لتعزيز العملية التعليمية وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، كما يتطلب التقدم للإعارة استيفاء عدة شروط ومتطلبات.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية شروط التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2025.

فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2025

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك حتى نهاية يناير 2024، وتشمل الإعارات دولًا عربية وأخرى غير ناطقة بالعربية، مع تحديد عدة شروط ومتطلبات لكل فئة.

شروط التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2025/2026

-أولًا، يشترط على المتقدمين للإعارة إلى الدول العربية دفع رسوم استمارة قدرها 200 جنيه مصري، بينما يتعين على المتقدمين إلى الدول غير الناطقة بالعربية دفع 400 جنيه مصري، على أن يتم سداد المبلغ في خزينة وزارة التربية والتعليم.

-كما يجب تقديم شهادة طبية معتمدة تثبت صلاحية المتقدم للسفر، وتؤكد خلوه من العاهات والعيوب الجسدية.

-وفيما يتعلق بالنساء المتقدمات للإعارة، يتوجب عليهن تقديم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرهن دون اصطحاب الأطفال، على أن تكون الموافقة معتمدة من جهة رسمية وسارية طوال مدة الإعارة.

-كما يشترط تحديد المحرم في حال كان سفر المرأة يتطلب ذلك.

-بالنسبة للمتقدمين، يجب أن يكون تقرير أدائهم الوظيفي في العامين الأخيرين ممتازًا، خصوصًا للمشرفين والإداريين.

-كما يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم 56 عامًا للوظائف التعليمية والإدارية. ويتعين على جميع المتقدمين إرفاق طوابع نقابة مهن التعليم وتقديم صور من مؤهلاتهم الدراسية، ويتم تقديم الطلبات شخصيًا إلى إدارة الإعارات بالإدارة العامة للموارد البشرية، مع ضرورة كتابة أكثر من رقم هاتف للتواصل.

طريقة التقديم علي الأعارات الخارجية

يُشترط تقديم الطلبات يدويًا إلى إدارة الإعارات بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، كما يجب أن تتضمن الاستمارة أرقام هواتف واضحة للتواصل مع المتقدمين لطلب الإعارات الخارجية لعام 2025.

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