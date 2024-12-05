فساتين أنيقة ومحتشمة بألوان وتصاميم لجميع الأذواق ..عودة البوهيمية لخريف وشتاء 2025

تتصدر فساتين الشتاء ذات القصات المريحة والطابع البوهيمي صيحات خريف وشتاء 2025، مع اهتمام كبير من الماركات العالمية بتقديم موديلات تناسب المحجبات والأذواق المحتشمة.

هذه الموجة الجديدة تستوحي إلهامها من السبعينيات، لكنها تعود بأسلوب عصري يعزز أناقة المرأة في مختلف الأوقات.

يرصد موقع الموجز أبرز الاطلالات في التقرير التالي.

فساتين بوهيمية لإطلالة مريحة وعصرية

تميزت مجموعات الأزياء الجاهزة لهذا الموسم بتصاميم فساتين فضفاضة ذات طبعات حيوية وتفاصيل بوهيمية أنيقة.

هذه الفساتين تبرز جمال الإطلالة وتمنح شعوراً بالراحة، مما يجعلها خياراً مثالياً للنساء المحجبات الباحثات عن التوازن بين الاحتشام والموضة.

قصة البيبلوم لإخفاء العيوب

تضمنت عروض خريف وشتاء2025 موديلات فساتين بقصة البيبلوم، التي تساعد في إخفاء منطقة البطن والأجناب الممتلئة.

على سبيل المثال، قدمت ماركة أولا جونسون فستاناً طويلاً بلون معدني مزود بتنورة بطبقات مكشكشة وخصر بيبلوم مرتفع.

أحدث صيحات الشتاء

يمكن تنسيقه مع حذاء أسود مدبب وحقيبة صغيرة بنفس اللون، مع إضافة معطف ماكسي أو جاكيت فرو لإطلالة شتوية فاخرة.

صيحات الكورسيه من العصر الفيكتوري

استوحى المصممون في هذا الموسم تصاميمهم من العصر الفيكتوري، مع التركيز على فساتين بخصر الكورسيه.

قدمت ماركة ألكسيس مابيل فستاناً طويلاً بلون البيج الفاتح بأكمام واسعة، يناسب جسم الساعة الرملية.

يمكنكِ ارتداء هذا الفستان مع حذاء بيج مدبب، وحقيبة كلاتش سوداء مطرزة، وطرحة متناسقة مع لون الفستان.

النقشات الحيوية ليست حكراً على الربيع

لم تعد النقشات الحيوية محصورة بفصول الربيع والصيف، بل أصبحت جزءاً من موضة الشتاء.

قدمت شانيل فستاناً بتصميم High Low مغطى بالنقشات الحيوية، مما يجعله مثالياً للمحجبات النحيفات.

يمكن تنسيقه مع بوت طويل بلون جملي فاتح وطرحة باللون الأزرق الفاتح للحصول على إطلالة متوازنة.

أحدث صيحات 2025

الفساتين الملكية بطراز المعاطف الشتوية



استحوذت الفساتين ذات الطابع الملكي على اهتمام عاشقات الموضة، قدمت جيامباتيستا فالي فستاناً طويلاً أبيض بتفاصيل أنيقة مثل الياقات العريضة.

يمكن ارتداؤه مع حذاء زهري فاتح أو أبيض، وحقيبة متناسقة، وطرحة باللون الكريمي.

موديلات A Line لإطلالة أنثوية مميزة

حافظت الفساتين ذات التصميم A Line بخصر محدد على مكانتها في العروض العالمية.

أحدث صيحات شتاء 2025

أحدث الفساتين الشتوية

تقدم ماركة لويزا بيكاريا فستاناً زهرياً منقوشاً يناسب صاحبات الجسم المستطيل، إذ يبرز الخصر ويضفي أنوثة، ويُنصح بتنسيقه مع حذاء زهري سادة وحقيبة سوداء مبطنة.

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