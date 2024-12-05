شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير 2025 .. تحت رعاية السيدة انتصار السيسي

تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، دعا اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الموهوبين من النشء والشباب بالمحافظة للتقديم في الدورة الخامسة من “جائزة الدولة للمبدع الصغير 2025”، التي بدأت استقبال الأعمال منذ الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، وتستمر حتى نهاية ديسمبر من نفس العام.

انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية

جائزة الدولة للمبدع الصغير 2025

وأكد المحافظ أن “جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد حدثًا ثقافيًا بارزًا، وتشجيعًا للمبدعين الصغار على الاستمرار في الابتكار والإبداع.

كما تعكس الجائزة اهتمام مصر الكبير بالثقافة والفنون، وحرصها على اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها وتنميتها”.

مجالات جائزة الدولة للمبدع الصغير 2025

وأوضح اللواء الجندي أن الجائزة تُمنح في ثلاثة مجالات:

الأدب: ويشمل القصة، الشعر، والتأليف المسرحي

الفنون: وتشمل الرسم، العزف، والغناء

الإبداع والابتكار: ويضم التطبيقات والمواقع الإلكترونية والابتكارات العلمية.

الفئات العمرية المستهدفة لجائزة المبدع الصغير

وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين

الفئة الأولى: من 5 إلى 12 سنة .

الفئة الثانية: من فوق 12 إلى 18 سنة .

وتُمنح لكل فئة عمرية جائزتان في كل فرع، ليصل الإجمالي إلى أربع جوائز في كل مجال، بقيمة 40 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى درع الجائزة وشهادة تقدير.

جائزة الدولة للمبدع الصغير

شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير 2025

وسيعرض لكم موقع الموجز شروط التقدم لـ “جائزة الدولة للمبدع الصغير 2025”، والتي جاءت كالتالي :

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السمعة

ألا يتجاوز عمره 18 عامًا عند فتح باب التقديم

ألا يكون قد فاز بنفس الجائزة في نفس الفئة العمرية سابقًا

أن تكون الأعمال باللغة العربية

لم تشارك أو تفز في جوائز أخرى

يسمح بالأعمال الجماعية فقط في فرعي التطبيقات الإلكترونية والابتكارات العلمية، مع توضيح نسب المشاركة كتابةً.

التقديم متاح إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجائزة اضغط هنـــــــــا

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