أسعار العملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2024 في البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2024 حالة من التباين بين الاستقرار والأرتفاع الطفيف وعلى رأسهم الدولار الأمريكي الأكثر تداولًا, والذي كسر حاجز الـ 50 جنيهًا لأول مرة منذ أخر تعويم له في مارس الماضي.

أسعار العملات اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار العملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 49.97 جنيهًا للشراء و50.06 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

حقق سعر اليورو اليوم نحو 52.6117 جنيهًا للشراء و52.7634 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلى 63.5525 جنيهًا للشراء و63.7587 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

تداول سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.872 جنيهًا للشراء و6.8919 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم نحو 56.5198 جنيهًا للشراء و56.6976 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم

بلغ سعر الكرونة الدنماركية اليوم نحو 7.0548 جنيهًا للشراء و7.0742 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 162.4332 جنيهًا للشراء و162.9235 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.2978 جنيهًا للشراء و13.3291 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

وصل سعر الدينار الأردني اليوم إلى 70.3313 جنيهًا للشراء و70.5604 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

بلغ سعر الدينار البحريني اليوم نحو 132.4085 جنيهًا للشراء و132.8108 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

تداول سعر الريال القطري اليوم نحو 13.6959 جنيهًا للشراء و13.7365 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

حقق سعر الريال العماني اليوم نحو 129.6951 جنيهًا للشراء و130.051 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم نحو 13.6036 جنيهًا للشراء و13.6299 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم

بلغ سعر الكرونة السويدية اليوم نحو 4.5673 جنيهًا للشراء و4.5931 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم

حقق سعر الكرونة النرويجية اليوم نحو 4.5168 جنيهًا للشراء و4.5397 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

سجل سعر الدولار الكندي اليوم نحو 35.5259 جنيهًا للشراء و35.6342 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

بلغ سعر الدولار الأسترالي اليوم نحو 32.1383 جنيهًا للشراء و32.2499 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم

تداول سعر الين الياباني اليوم نحو 0.3324 جنيهًا للشراء و0.3334 جنيهًا للبيع.

سعر الباهت التايلندي اليوم

حقق سعر الباهت التايلندي اليوم نحو 1.4581 جنيهًا للشراء و1.4672 جنيهًا للبيع.

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ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي بختام اليوم الثلاثاء