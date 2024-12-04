اطلع على أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. شهدت أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار الملحوظ في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم

رصدت جريدة “الموجز” أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

تداول سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 49.70 جنيهًا للشراء و49.79 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم نحو 52.27 جنيهًا للشراء و52.41 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم نحو 62.90 جنيهًا للشراء و63.08 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

حقق سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.82 جنيهًا للشراء و6.84 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

وصل سعر الفرنك السويسري اليوم إلى 56.14 جنيهًا للشراء و56.32 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم

تداول سعر الكرونة الدنماركية اليوم نحو 7.01 جنيهًا للشراء و7.03 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 161.65 جنيهًا للشراء و162.19 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.23 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الأردني اليوم

بلغ سعر الدينار الأردني اليوم نحو 69.96 جنيهًا للشراء و70.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل سعر الدينار البحريني اليوم نحو 131.74 جنيهًا للشراء و132.10 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

تداول سعر الريال القطري اليوم نحو 13.62 جنيهًا للشراء و13.66 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

وصل سعر الريال العماني اليوم إلى 129.02 جنيهًا للشراء و129.38 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم نحو 13.53 جنيهًا للشراء و13.56 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم

حقق سعر الكرونة السويدية اليوم نحو 4.51 جنيهًا للشراء و4.53 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم

سجل سعر الكرونة النرويجية اليوم نحو 4.49 جنيهًا للشراء و4.50 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

بلغ سعر الدولار الكندي اليوم نحو 35.38 جنيهًا للشراء و35.48 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

سجل سعر الدولار الأسترالي اليوم نحو 32.23 جنيهًا للشراء و32.33 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم

تداول سعر الين الياباني اليوم نحو 0.33 جنيهًا للشراء و0.33 جنيهًا للبيع.

سعر البات التايلاندي اليوم

حقق سعر البات التايلاندي اليوم نحو 1.44 جنيهًا للشراء و1.45 جنيهًا للبيع.

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ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي بختام اليوم الثلاثاء