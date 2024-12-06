فتح الإعارات الخارجية للمعلمين 2025.. ما هي الشروط والأوراق المطلوبة؟

شروط فتح الإعارات الخارجية للمعلمين 2025.. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية «إدارة الاعارات» عن فتح باب تلقى استمارات الراغبين فى التقدم للعام الدراسي 2026/2025.

وتم فتح باب تلقى استمارات الراغبين فى التقدم اعتباراً من تاريخ بداية الإعلان وحتى آخر يناير 2025، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز شروط فتح الإعارات الخارجية للمعلمين 2025.

شروط فتح الإعارات الخارجية للمعلمين 2025

شروط فتح الإعارات الخارجية للمعلمين 2025

وتتمثل شروط فتح الإعارات الخارجية للمعلمين 2025 في الآتي:

يحصل من كل متقدم بطلب للإعارة للدول العربية قيمة استمارة الإعارة مبلغ وقدره (200) مئتى جنيهاً بموجب ايصال يحصل بخزانة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. يحصل من كل متقدم بطلب للإعارة للدول غير الناطقة باللغة العربية قيمة استمارة الإعارة مبلغ (400) ربعمائه جنيهاً بموجب إيصال يحصل بخزانة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحية المتقدم للسفر للخارج وأنه خالى من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة. بالنسبة للسيدات تقدم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال وأن تكون الموافقة معتمدة من جهة رسمية وسارية طوال مدة الإعارة. وعلى من تتقدم للإعارة أن تذكر فى طلب الإعارة اسم المحرم إن وجد الذى يستطيع السفر معها إلى الدولة التى تشترط ذلك ويكون الإقرار مستوفى طابع نقابة مهن تعليمية فئة خمسون قرشاً.



شروط الإعارات الخارجية للمعلمين 2025

وتضم شروط الإعارات الخارجية للمعلمين 2025 أيضًا الآتي:

- أن يكون المتقدم للإعارة مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم للإعارة مقيدًا على درجة مالية بموازنة الدولة.

- أن يكون المتقدم بطلب إعارة على رأس العمل، فلا يجوز التقدم بطلب إعارة للحاصلين على إجازة بدون مرتب.

- قضاء 36 شهرًا على الأقل بالعمل بوزارة التربية والتعليم بشرط قضاء 24 شهر الأخيرة بنفس المحافظة .

- ألا يزيد سن المتقدم في 1 أكتوبر 2025 عن 56 سنة، ويشمل ذلك المعلمين والوظائف الإدارية والمالية والقانونية، ولشاغلي الوظائف الإشرافية في التعليم والتوجيه الفني، وكذلك المتقدمين للتدريس باللغات الأجنبية في الدول الناطقة بغير العربية.

- يُلزم المنتدب بتقديم بطاقة الإعارة من الجهة الأصلية التي يتبع لها، وليس من الجهة المنتدب إليها، طبقاً للقرار الوزاري رقم 265 المنظم لحركة الإعارات الخارجية.

- بالنسبة لمعلمي المرحلة الثانوية، يجب ذكر المرحلة التي تم تقييده فيها بقرار رسمي، وليس المرحلة التي يعمل بها بالندب، مع كتابة اسم المدرسة الثانوية التي يعمل بها المتقدم كاملة، مع تحديد نوعها (عام، فني "صناعي - تجاري - زراعي") وتاريخ بدء العمل فيها باليوم والشهر والسنة. كما يشترط مرور ثلاث سنوات على الوظيفة التي يتقدم بها، ويشمل ذلك كل من قام بتعديل مسماه الوظيفي أو إعادة تعيينه.

- معلم اللغة الإنجليزية غير المتخصص إرفاق صورة من المؤهل المتخصص مع تعديل المسمى الوظيفي وإقرار استلام العمل.

- يجب على معلم الحاسب الآلي غير المتخصص إرفاق صورة من قرار تعيينه كمعلم حاسب آلي، بالإضافة إلى دبلوم تربوي.

- يشترط إجادة اللغة الأجنبية بالنسبة للمتقدمين للدول الناطقة بغير العربية.

- لمعلمي التعليم الصناعي الحق في التقدم بطلب إعارة إلى الدول الناطقة بغير العربية، بشرط إجادة اللغة الأجنبية.

- المعينون على درجة مالية بمسمى وظيفي "أخصائي تدريس" ويقومون بتدريس مادة دراسية، يجب عليهم تقديم قرار اجتيازهم الكادر مع إقرار العمل على المادة المتقدم بها.

- لا يُسمح لموجهي المواد بكتابة رغبة التدريس في بطاقة الإعارة، بينما يُسمح لوكلاء المدارس غير المتفرغين ومديري المدارس المتفرغين الحاصلين على مؤهل متوسط بالتقدم للعمل في التدريس، على أن يسجلوا "أرغب في العمل بالتدريس"، مع التوقيع.

- يجب على شاغلي الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني إرفاق صورة الأمر التنفيذي وصحيفة الأحوال الإلكترونية مع طلب الإعارة، موضحًا بها الوظيفة، بالإضافة إلى ملء الجدول الخاص بالوظائف الإشرافية والتوجيه الفني فقط.

- كل من صدر له ترشيح وأمر تنفيذي للإعارة أو البعثة التعليمية عليه توضيح ذلك في جدول الإعارات السابقة، مع تحديد مدة الإعارة أو البعثة عند التنفيذ باليوم والشهر والسنة والدولة، وإذا لم يُنفذ، يجب ذكر سبب عدم التنفيذ.

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