لماذا يزداد الجوع في فصل الشتاء؟.. الأسباب العلمية وراء الظاهرة

زيادة الجوع في فصل الشتاء-مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يلاحظ الكثيرون زيادة في الشهية وتناول الطعام بشكل ملحوظ، بشكل أكثر من المعتاد عن فصول السنة الاخرى، فما هو السبب وراء هذه الظاهرة؟ تستعرض جريدة الموجز، الأسباب العلمية لزيادة الجوع خلال فصل الشتاء، بناءً على ما أورده موقع "WebMD".

زيادة الشهية في الشتاء.. ظاهرة شائعة

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص يميلون إلى استهلاك كميات أكبر من الطعام خلال أشهر الشتاء مقارنةً بفصول السنة الأخرى، ويكتسب الفرد العادي خلال هذه الفترة ما بين 1 إلى 2 رطل من الوزن، بينما يمكن للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أن يكتسبوا المزيد من الكيلوجرامات.

وفقًا لأخصائية التغذية باري وولف رادبيل من برنامج جامعة نيويورك لفقدان الوزن الجراحي، يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى زيادة الشهية نحو الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، مثل البطاطس المهروسة والمعكرونة والجبن. وتُعد هذه الأطعمة مصدرًا للشعور بالدفء والراحة في ظل برودة الطقس.

الجوع في فصل الشتاء

الدوافع البيولوجية وراء الجوع في الشتاء

يرى بعض الخبراء أن هذه الظاهرة قد تكون مرتبطة بالتاريخ البيولوجي للإنسان، حين كان الجسم يحتاج إلى تراكم الدهون لمواجهة ظروف الشتاء القاسية، ومع ذلك، فإن العلم الحديث يوضح أن السبب الأساسي يرتبط بالتغيرات الفسيولوجية في الجسم خلال انخفاض درجات الحرارة.

عندما تنخفض درجات الحرارة الخارجية، تنخفض معها درجة حرارة الجسم الداخلية، ولتعويض ذلك يرسل الجسم إشارات تدفع الإنسان إلى تناول الأطعمة التي توفر الدفء بشكل فوري.

الجوع في الشتاء

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ودورها في مواجهة البرد

توضح كريستين هيرلوكر، أخصائية التغذية في مراكز السكري الأمريكية بهيوستن، أن الشعور بالبرد يُحفّز الجسم على البحث عن مصدر طاقة سريع للتدفئة، وتتمثل هذه الإشارات غالبًا في الرغبة في تناول السكريات والنشويات، وهي الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات السريعة الامتصاص، مما يمنح الجسم دفئًا فوريًا.

كيف يمكن التعامل مع الجوع في الشتاء؟

للتغلب على هذه الظاهرة دون زيادة الوزن، يُوصى بتناول أطعمة صحية تمنح الدفء والطاقة في الوقت نفسه، مثل:

الشوربات الساخنة منخفضة السعرات.

الخضروات المطهية.

الحبوب الكاملة.

المشروبات الدافئة بدون سكريات مضافة.



كما يُفضل ممارسة النشاط البدني للحفاظ على درجة حرارة الجسم دون الحاجة إلى استهلاك كميات كبيرة من الطعام.

ويذكر أن زيادة الشهية في فصل الشتاء ظاهرة طبيعية، لكنها تتطلب وعياً بكيفية التعامل معها لتجنب زيادة الوزن، والتركيز على الأطعمة الصحية والنشاط البدني يُساعد في مواجهة الشعور بالجوع مع الحفاظ على الصحة والرشاقة.

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