حكايات نجوم زمن الفن الجميل مع الغش في الامتحانات.. كوميديه لا تنسى

رغم أن نجوم زمن الفن الجميل، غالبًا ما يظهرون أمام الجمهور كرموز للإبداع والتألق، فإن حياتهم الشخصية تحمل قصصًا طريفة وإنسانية، ومنها ذكرياتهم مع الامتحانات.

ولم تكن أيام الدراسة عادية بالنسبة للكثير من نجوم الفن، حيث شهدت بعض المواقف الطريفة والمحرجة التي أصبحت جزءًا من سيرتهم المحبوبة لدى جمهورهم.

حكايات نجوم الفن مع الغش في الامتحانات

لذلك يستعرض موقع الموجز، بعض طرائف نجوم زمن الفن الجميل مع الغش في الامتحانات، حيث تحتوي الحكايات على مواقف طريفة لمعظم نجوم الفن.

مواقف كوميدية للفنان إسماعيل يس

كان إسماعيل يس، أيقونة الكوميديا، لم يكن بعيدًا عن مواقف الامتحانات الطريفة.

كما يُقال إنه حاول الغش باستخدام ورقة صغيرة خبأها في جيبه، ولكن انتهى الأمر بأن نسي ما كتب عليها وبدأ يقرأ النصوص بصوت عالٍ، مما جعله يثير ضحك الجميع.

إسماعيل يس

عبد الحليم حافظ العبقري الذي استعان بالمساعدة في الامتحان

كان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ طالبًا مجتهدًا لكنه، كبقية أقرانه، واجه تحديات في بعض المواد الدراسية.

ويُقال إن إحدى قصصه الطريفة كانت أثناء امتحان مادة الرياضيات، حيث استعان بصديق لمساعدته في الإجابة على أحد الأسئلة الصعبة، لكن تم كشف الأمر من قبل المراقب بطريقة طريفة تركت الحضور في قاعة الامتحان في نوبة من الضحك.

عبد الحليم حافظ

نجيب الريحاني كوميديا الامتحانات قبل الشهرة

أما نجيب الريحاني، أحد أبرز رموز الكوميديا في السينما المصرية، فقد عرف عنه روحه الفكاهية حتى في أوقات الامتحانات.

ويُحكى أنه خلال أحد الامتحانات في مرحلة الدراسة، قدم ورقة الإجابة فارغة تقريبًا، وعندما سأله المراقب عن السبب، قال مازحًا: "تركت الإجابات للمصحح ليبدع!".

نجيب الريحاني

سعاد حسني وذكريات البساطة والابتكار

"السندريلا" سعاد حسني كانت أيضًا صاحبة ذكريات طريفة مع الامتحانات، وفي إحدى المرات، حاولت كتابة بعض الملاحظات الصغيرة على كف يدها لتذكر الإجابات، لكنها ضحكت على نفسها عندما اختلطت الحروف ببعضها ولم تستطع قراءة ما كتبته.

سعاد حسني

طرائغ نجوم الفن مع الامتحانات

وطرائف نجوم الفن مع الامتحانات تكشف أن الإبداع كان رفيقهم حتى في اللحظات الجادة.

وبالرغم محاولاتهم الطريفة في الغش، فإن معظمهم تحول إلى نجوم ألهموا أجيالًا بموهبتهم، ما يثبت أن الإبداع الحقيقي لا تحده درجات الامتحانات أو المواقف الطريفة.

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