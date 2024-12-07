تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بيراتس.. عودة وسام أبو علي وإمام عاشور

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي عن تشكيل المارد الأحمر لملاقاة نادي أورلاندو بيراتس في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه نادي أورلاندو بيراتس ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي ضد اورلاندو

وستبدأ صافرة لقاء النادي الأهلي أمام فريق أورلاندو بيراتس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية بمدينة جوهانسبرج.

إمام عاشور ووسام أبو علي يعودان لـ تشكيل الأهلي

وشهد تشكيل النادي الأهلي عودة الثلاثي إمام عاشور ووسام أبو علي بالإضافة للمغربي رضا سليم بعد استبعادهم في الفترة الماضية عن المارد الأحمر.

النادي الأهلي

وعاد أيضًا اللاعب عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن في ظل تواجد أكرم توفيق بمنطقة الوسط.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز في اللقاء الأول أمام منافسه نادي أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب “ القاهرة الدولي”.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا الماضية على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز عليه بهدف في لقاء الإياب.

تشكيل النادي الأهلي ضد أورلاندو بيراتس

ويعرض " الموجز " تشكيل النادي الأهلي لملاقاة بطل جنوب أفريقيا على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

خط الوسط : أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم : رضا سليم - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر

قائمة النادي الأهلي أمام أورلاندو بيراتس

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي.

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