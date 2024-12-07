طبيب نساء التجمع وتفاصيل بشعة.. كيف تحول الأب إلى ذئب مع بناته ؟

طبيب نساء التجمع.. لم يكن القسم الذي أقسمه أمام هيئة نقابة الأطباء هو الذي يتعامل به مع المرضى فقط، بل مع أقرب الأقربين إليه، إذ إنه لم يتعدَ على المرضى بل سولت له نفسه الاعتداء على فلذات أكباده، وبناته اللاتي من المفترض أن يحميهن من الزمان.

طبيب نساء التجمع

طبيب نساء التجمع، قصة تشيب منها الرؤوس؛ نظرًا للجرم الذي ارتكبه هذا الشخص في حق فلذات أكباده متناسيًا كل مشاعر الأبوة، فضلًا عن نسيانه أنه طبيب يداوي آلام الناس.

الموجز يستعرض قصة طبيب نساء التجمع بمعاشرة بناته من البداية حتى الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، إذ بدأت القصة بأن الطبيب وبناته يحملن الجنسية الأمريكية، فربما يكون قد اختمر في ذهنه أن الحرية التي يعيشها الأمريكان تطبق على أرض مصر.

لكن الوضع مع بناته كانا مختلفًا إذ إنهن رفضن رفضًا باتًا ما يفعله والدهن، لكن الإجبار والاغتصاب، فضلًا عن الحبس في فيلتهم بالتجمع الخامس ومنع مخاطبة الآخرين أو الاستنجاد بأحد كان بداية الخيوط للحكاية المؤسفة.

حكاية اغتصاب طبيب نساء التجمع لبناته

سئمت "أ م." من أفعال أبيها الذي استحل جسدها وأخواتها، وواقعها عدة مرات بالقوة، فأعدت خطتها لتوقعه في شر أعماله واتفقت مع أخواتها بتسجيل مكالمته لهم وهو يتغازل بأجسادهن، وعند ممارسته للعلاقة مع شقيقتها "ب م." رغمًا عنها قامت بتصويره، وذلك حتى تجسد فيما بعد أمام النيابة والمحكمة والسفارة الأمريكية ما يفعله ذلك الرجل الذي انتفت من قلبه كل مشاعر الأبوة.

محاكمة طبيب نساء التجمع

طبيب نساء التجمع يغتصب بناته

الطبيب أصر على فعل المحرمات مع بناته الثلاث كل يوم، وحجزهن في الفيلا ومنعهن من مراسلة أي أحد أو جهة أو أي شخص، لكن من رحم المعاناة يخرج الأمل، فإذ بـ"أ.م"، تراسل السفارة الأمريكية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالرعايا الأميركان.

تفاصيل شكوى ابنة طبيب نساء التجمع

ابنة طبيب نساء التجمع توجهت بشكوى للسفارة الأمريكية مفادها تعرضها وأشقائها لوقائع هتك عرضهن ومواقعتهن رغمًا عنهن من قبل والدهم.

الخلاص من طبيب نساء التجمع

بعدما فحصت الأجهزة الأمنية الشكوى حاصرت الفيلا في منطقة التجمع الخامس، واستطاعت القبض على المتهم وتحرير الفتيات من قبضته.

تحقيقات النيابة العامة

تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10367 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1706 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، مقيدة برقم 26 لسنة 2024، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، فندت أقوال المجني عليهن، ووجدت من تقرير الطب الشرعي أنها صحيحة.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، التي بدورها أحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض بناته الثلاث.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا، بتهمة هتك العرض لبناته الثلاث، فضلًا عن جريمة حبسهن في مسكنهن.

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