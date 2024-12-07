رياض محرز يقود تشكيل أهلي جدة ضد التعاون في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لـ فريق أهلي جدة، تشكيل فريقه أمام التعاون، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه فريق الأهلي، نظيره التعاون، اليوم السبت، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، على ملعب الملك عبدالله ببريدة، للجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل أهلي جدة، في المركز السابع من جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، متقدمًا على التعاون صاحب المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

التشكيل الرسمي لـ أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - سعد بالعبيد.

خط الوسط: زياد الجهني - أليكساندر - روبرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - آيفان توني.

الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 18 عاماً

نهاية المباراة

الأهلي 2️⃣

الاتحاد 0️⃣ pic.twitter.com/X6naCD7ICq — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 7, 2024

جدول ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب الدوري السعودي كالتالي:

الاتحاد - (المباريات: 13 - الأهداف: 32 - النقاط: 36) الهلال - (المباريات: 12 - الأهداف: 31 - النقاط: 31) القادسية - (المباريات: 13 - الأهداف: 19 - النقاط: 28) النصر - (المباريات: 13 - الأهداف: 25 - النقاط: 25) الشباب - (المباريات: 13 - الأهداف: 18 - النقاط: 23) الرياض - (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 21) الأهلي - (المباريات: 12 - الأهداف: 16 - النقاط: 20) الخليج - (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 19) التعاون - (المباريات: 12 - الأهداف: 12 - النقاط: 18) ضمك - (المباريات: 13 - الأهداف: 20 - النقاط: 15) الاتفاق - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 15) الرائد - (المباريات: 12 - الأهداف: 16 - النقاط: 14) العروبة - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 13) الأخدود - (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) الخلود - (المباريات: 13 - الأهداف: 15 - النقاط: 10) الوحدة - (المباريات: 13 - الأهداف: 17 - النقاط: 9) الفيحاء - (المباريات: 13 - الأهداف: 9 - النقاط: 8) الفتح - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 6)

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