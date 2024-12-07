مواجهات نارية للفرق العربية بدوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم العربية، عدد من المواجهات الساخنة لفرقها ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة والتي استهلت بمواجهة الترجي التونسي ضد ساجرادا مساء أمس الجمعة.

وتشهد مباريات هذه الجولة من دوري أبطال أفريقيا مواجهة نارية للفرق العربية يأتي في مقدمتها مواجهة لفريق الأهلي ضد نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي كما يواجه الرجاء المغربي نظيره مانيما انيون ويلتقي شباب بلوزداد الجزائري نظيره استاد أبيدجان.

كما تشهد هذا الجولة مواجهة قوية للجيش الملكي المغربي ضد نظيره ماميلودي صن داونز كما يخوض مولودية الجزائر مهمة صعبة ضد يانج أفريكانز ويواجه بيراميدز نظيره دجوليبا المالي ويلتقي الهلال السوداني نظيره مازيمبي الكونغولي.

مواعيد مباريات الفرق العربية بـ دوري أبطال أفريقيا

مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر

يشهد اليوم السبت عدد من المواجهات القوية للفرق العربية تأتي مواعيدها كما يلي..

الأهلي المصري ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي - 3 مساء بتوقيت القاهرة

مانيما انيون بطل الكونغو ضد الرجاء المغربي - 3 مساء بتوقيت القاهرة

استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار ضد شباب بلوزداد الجزائري - 6 مساء بتوقيت القاهرة

الجيش الملكي المغربي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - 9 مساء بتوقيت القاهرة

مولودية الجزائر ضد يانج أفريكانز التنزاني - 9 مساء بتوقيت القاهرة

مباريات الأحد 8 ديسمبر

بيراميدز ضد دجوليبا المالي - 6 مساء بتوقيت القاهرة

الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي - 9 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباريات الفرق العربية بدوري أبطال أفريقيا

يمكنك متابعة مبارايات بطولة دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبرعدة قنوات.

الأهلي

يرصد الموجز القنوات الناقلة لمباريات الفرق العربية وتأتي كما يلي..

مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر

الأهلي المصري ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي - beIN Sports HD 6

مانيما انيون بطل الكونغو ضد الرجاء المغربي - Sport TV1 Portugal

استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار ضد شباب بلوزداد الجزائري - beIN Sports HD 6

الجيش الملكي المغربي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - beIN Sports HD 6

مولودية الجزائر ضد يانج أفريكانز التنزاني - Azam Sports 2 HD

مباريات الأحد 8 ديسمبر

بيراميدز ضد دجوليبا المالي - beIN Sports HD 7

الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي - beIN Sports HD 5

اقرأ أيضًا:

نفاد تذاكر مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات النادي الأهلي المقبلة حتى نهاية عام 2024.. ريال مدريد ينتظره