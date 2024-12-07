بخطوات سهلة.. خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي

يحرص العديد من طلاب المرحلة الثانوية، خاصة طلاب الصف الأول الثانوي، على تحديث بياناتهم عبر تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي، كجزء من الاستعدادات الجارية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول كيفية تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي، فإنه من المقرر أن تُجرى امتحانات الترم الأول خلال الفترة ما بين 14 و23 يناير 2025، ويأتي هذا التحديث للبيانات كخطوة أساسية لضمان اكتمال إجراءات التسجيل للامتحانات، بما يشمل التأكد من صحة المعلومات الشخصية والأكاديمية للطلاب، لتجنب أي عقبات قد تواجههم أثناء الاختبارات أو في النتائج.

خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي

الموجز يرصد تفاصيل تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

ويتزامن الإعلان خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي، مع تحضيرات مكثفة من قبل الطلاب والمدارس، حيث تستعد المؤسسات التعليمية لاستقبال الامتحانات وسط خطط تنظيمية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وقد شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والتجهيزات التقنية والفنية لضمان تيسير الامتحانات، لا سيما مع زيادة الاعتماد على النظم الإلكترونية في تسجيل البيانات ومتابعة الامتحانات.

الفصل الدراسي الثاني 2025

بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2025، يوم 8 فبراير 2025 ويمتد على مدار 16 أسبوعًا، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025.

خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي

رابط وخطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي

وتأتي الخطوات التي يتم اتباعها في تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي والرابط الخاص بها على النحو التالي..

لابد أن يسجل جميع طلاب المرحلة الثانوية استمارة الصف الأول الثانوي لتحديث بياناتهم، استعدادًا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير المقبل.

وبإمكان طلاب المرحلة الثانوية تسجيلاستمارة الصف الأول الثانوي عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــا الضغط على تسجيل الدخول. كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365. كتابة الرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني. ستظهر الاستمارة الخاصة بالطالب، والموجود عليها بياناته الأساسية. يجب مراجعة البيانات، بجانب ملء البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة. الضغط على حفظ لما سبق. ومن ثم يتم طباعة الاستمارة بعد حفظها. في حالة عدم وجود بريد الكتروني، يتم الضغط على إنشاء حساب البريد الإلكتروني عبر منصة وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/لغات)، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024/ 2025.

ونوهت الوزارة، بضرورة التزام المديريات والإدارات والمدارس بالآتي

- تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11/ 1/ 2025 وتنتهي في 16/ 1/ 2025، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

-تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 إلى 16/ 1/ 2025.

-تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23 /1 /2025.

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