طرائف النجوم المصريين مع البخل.. قصص كوميدية من عالم الفن

عالم الفن مليان قصص مثيرة عن حياة النجوم، ومن ضمن الحكايات اللي بتلفت الانتباه هي حكايات البخل والطرائف المرتبطة بيها، على الرغم من أن النجوم معروفين بحياة الترف، إلا إن بعضهم عنده مواقف طريفة مرتبطة بالبخل يستعرض لكم موقع الموجز أبرز القصص في السطور التالية:

إسماعيل ياسين وحساب المطعم

إسماعيل ياسين، ملك الكوميديا، كان معروف بخفة دمه مش بس على الشاشة لكن كمان في حياته اليومية واحدة من أشهر الطرائف عنه إنه في مرة كان قاعد مع زملائه في مطعم، ولما جت اللحظة يدفع الحساب، اختفى فجأة بحجة إنه نسي حاجة في العربية طبعاً باقي الأصدقاء فهموا الفكرة ودفعوا الحساب، ولما رجع إسماعيل قال: "كنتم دفعتوا؟ طيب كويس لحقتكم قبل ما تخرجوا!"

إسماعيل ياسين

نجيب الريحاني و"الفكة"

النجم الكبير نجيب الريحاني كان معروف بحبه للتوفير، وفي مرة كان ماشي في الشارع وصادف طفل صغير بيبيع علكة الراجل حب يشتري منه لكنه قعد يفاوض الطفل على خصم بسيط في السعر الطفل رد عليه وقال له: "إنت الريحاني! مش المفروض تدفع أكتر بدل ما تفاصل؟"

نجيب الريحاني

فريد الأطرش ومنديله الشهير

فريد الأطرش كان معروف بحبه الشديد لمنديله الأبيض اللي بيستخدمه دايماً القصة الطريفة إن فريد كان بيرفض تماماً يشتري مناديل جديدة، وكان بيغسل نفس المنديل ويكويه عشرات المرات علشان يوفر! لما أصحابه كانوا يمازحوه عن الموضوع، كان يرد بضحكة ويقول: "المنديل ده فيه ذكريات!"

فريد الأطرش

عادل إمام والموقف المحرج

الزعيم عادل إمام ليه مواقف كوميدية كتير، لكن واحدة من الطرائف اللي اتقالت عنه إنه في بداية حياته الفنية كان بيرفض يدفع تمن "الركوب" في الميكروباص، كان كل مرة يقنع السواق إنه هينزل المحطة الجاية ويفضل مكمل! طبعاً القصة اتحولت لموقف مضحك بينه وبين أصدقائه بعد ما نجح.

عادل إمام

محمد هنيدي وفصال الأسواق

محمد هنيدي، صاحب الروح المرحة، معروف بحبه للفصال في مرة كان في سوق شعبي واشترى تيشيرت، لكنه قعد يفاوض البياع ربع ساعة علشان يخصم جنيه واحد! لما أصحابه عرفوا، ضحكوا وقالوا له: "الجنيه ده هنحطه في إطار كذكرى للتوفير العظيم!"

محمد هنيدي

زكي رستم ومصاريف المواصلات

زكي رستم، المعروف بأدواره الجادة والقوية، كان مشهور بين زملائه إنه دايمًا يروح الشغل ماشي على رجله لتوفير تمن المواصلات، حتى لو كان الجو حر أو برد لما زميل ليه سأله مرة ليه بيعمل كده، رد وقال: "بدل ما أدفع للمواصلات، أشتري كوباية شاي وأقعد أفكر في دوري!"

زكي رستم

محمود المليجي وحكاية "الفطار الجماعي"

النجم محمود المليجي كان معروف إنه مش بيحب يدفع كتير على الأكل في كواليس تصوير أحد الأفلام، كان بيقول لكل زميل له: "تعال نفطر سوا عندك النهارده." الفكرة إنه كان بيعدي على زميل وراء التاني علشان يفطر ببلاش في بيت كل واحد منهم!

محمود المليجي

حسين رياض و"أطول تفاوض"

حسين رياض، العملاق المعروف في السينما المصرية، كان في مرة بيتفاوض على عقد لفيلم، ولما المنتج عرض عليه مبلغ كويس، حسين قال له: "ممكن نكلم المخرج يقلل مشهدين علشان أرتاح أكتر، ويبقى فيه خصم على المبلغ ده!"

حسين رياض

عبد الفتاح القصري و"الكرافتة الوحيدة"

عبد الفتاح القصري كان دايمًا يلبس نفس الكرافتة في معظم المناسبات لما سأله حد من أصحابه: "إنت معاك فلوس كتير ليه مش تشتري كرافتة جديدة؟"، رد وقال: "ما هي دي حظها حلو، طول ما أنا لابسها الأفلام بتنجح!"

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