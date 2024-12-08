نبات السدر.. غني بالعديد من الفوائد المذهلة للشعر

بعد تصدر أوراق نبات السدر الترند، قامت عدد كبير من الفتيات في البحث عن فوائد استخدام أوراق نبات السدر للشعر، وكيف يمكننا إستخدامه كماسك لنمو الشعر وهل نبات السدر فعال لإيقاف سقوط الشعر؟، ويوضح الموجز فيما يلي كافة المعلومات الهامة عن نبات السدر وفوائده للشعر.

فوائد عشب السدر للشعر

أوراق عشب السدر

وعلي حسب ما ذكر بموقع «naturall all day» أن أوراق عشب السدر يحتوي على مادة السابونين، وهي مواد طبيعية منظفة تساهم في إزالة الشوائب والزيوت الزائدة من فروة الرأس، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الشعر من أضرار الجذور الحرة، بالإضافة إلى ذلك أيضاً، يمكن لمسحوق السدر أن يقوي من الشعر، ويمنحه مظهرًا أكثر كثافة ويحميه من أي تلف ناتج عن المواد الكيميائية والتلوث.

فوائد أوراق السدر

كما أن مسحوق السدر مليئ بالعناصر الغذائية مثل فيتامين سي، وهو مضاد قوي للأكسدة، حيث تساهم مضادات الأكسدة في حماية الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي يمكنها أن تلحق الضرر بخلايا بصيلات الشعر، كما يحتوي مسحوق السدر أيضاً على معادن مثل الحديد والكالسيوم، وهي ضرورية لصحة الشعر.

ماسك أوراق السدر للشعر

1 كوب من مسحوق نبات السدر المطحون.

2 كوب ماء مغلي.

2 ملعقة عسل أبيض.

3 ملاعق زيت زيتون.

وقومي بخلط المزيج حتي يصبح عجينة متماسكة، ثم افرديها على الشعر من الجذور حتي الأطراف، واتركيه حتي 30 دقيقة ثم قومي بشطفها، واشطفي شعرك بالماء الفاتر، وقومي بتجفيفه وستلاحظي الفرق عقب تكراره مرة في الأسبوع.

أوراق نبات السدر

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