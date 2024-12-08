كيفية صنع بلسم طبيعي للشعر في المنزل بلكونات بسيطة وطريقة سهلة

الحصول على شعر ناعم ولامع حلم الكثيرين، ولكن منتجات العناية التجارية قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر مع الاستخدام المتكرر، إذا كنت تبحث عن بديل صحي وطبيعي، فإن صنع بلسم طبيعي للشعر في المنزل هو الخيار الأمثل.

يستعرض موقع الموجز في هذا المقال، على وصفات طبيعية سهلة لصنع بلسم يعيد لشعرك الحيوية واللمعان، على النحو:

فوائد استخدام بلسم طبيعي للشعر

خلوه من المواد الكيميائية: البلسم المنزلي خالٍ من المكونات الضارة مثل الكبريتات والسيليكون.

تغذية مكثفة: يستخدم مكونات طبيعية تعزز صحة الشعر مثل الزيوت والعسل.

اقتصادي وبيئي: يقلل من التكاليف والنفايات البلاستيكية الناتجة عن شراء المنتجات الجاهزة.

بلسم طبيعي للشعر

الوصفة الأولى: بلسم زيت جوز الهند والعسل

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

نصف كوب ماء دافئ.

بلسم طبيعي للشعر

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تتجانس.

وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف بعد غسله بالشامبو

اتركي البلسم لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر جيدًا.

الفوائد:

يعزز زيت جوز الهند الترطيب العميق.

يساعد العسل على تنعيم الشعر وإضفاء لمعان طبيعي.

يوازن خل التفاح درجة حموضة فروة الرأس.

بلسم زيت جوز الهند والعسل

الوصفة الثانية: بلسم الأفوكادو وزيت الزيتون

المكونات:

نصف حبة أفوكادو ناضجة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من جل الصبار (اختياري).

الطريقة:

اهرسي الأفوكادو جيدًا حتى يصبح قوامه كريميًا.

أضيفي زيت الزيتون وجل الصبار واخلطيهم.

ضعي الخليط على شعرك المبلل، مع التركيز على الأطراف.

اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بماء فاتر.

الفوائد:

الأفوكادو غني بالفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر.

زيت الزيتون يعزز نعومة الشعر ويحميه من الجفاف.

جل الصبار يهدئ فروة الرأس ويقلل من الحكة.

بلسم الأفوكادو وزيت الزيتون

نصائح لتحسين نتائج استخدام البلسم الطبيعي

1- استخدمي البلسم مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة.

2- اغسلي شعرك بشامبو طبيعي قبل تطبيق البلسم.

3- جربي وصفات مختلفة لتحديد الأنسب لنوع شعرك.

صنع بلسم طبيعي للشعر في المنزل ليس فقط سهلًا ولكنه خطوة فعّالة لتحسين صحة شعرك دون اللجوء إلى المنتجات التجارية. باتباع هذه الوصفات البسيطة، ستحصلين على شعر ناعم، لامع، وصحي بطريقة طبيعية وآمنة.

إقرأ أيضًا:

روتين العناية بالشعر .. إليك 10 خطوات لتحصلي على شعر صحي

طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر في الشتاء بأدوات منزلية بسيطة