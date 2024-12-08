آخر موعد لسداد مصاريف حج القرعة 2025.. بادر بسرعة

حج القرعة.. أعلنت وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري هو آخر موعد لسداد مصاريف حج القرعة لعام 2025.

ووجهت الوزارة الفائزين بضرورة الالتزام بهذا الموعد النهائي لتجنب استبعادهم من كشوف الفائزين.

ويبين الموجز فيما يلي كيفية التقديم ودفع مصاريف حج القرعة

عواقب التأخر في سداد مصاريف حج القرعة 2025

وأكدت الوزارة أن التأخر في سداد مصاريف حج القرعة 2025 لأي من الفائزين أو المرافقين الوجوبيين لهم، سواء كانوا من كبار السن أو من ذوي الهمم، سيؤدي إلى استبعادهم من قوائم الفائزين،ولذلك شددت الوزارة على أهمية الإسراع في إتمام عملية السداد في المواعيد المحددة.

الحج

تكاليف حج القرعة 2025 وطريقة السداد

بدأت عملية سداد مصاريف حج القرعة 2025 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الماضي، وتبلغ قيمة المصاريف 220,300 جنيه مصري، ويتم السداد من خلال أحد القنوات التالية:

البنك الأهلي المصري.

بنك مصر.

بنك القاهرة.

مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.



إجراءات تسليم إيصالات السداد

طالبت وزارة الداخلية الفائزين بتسليم إيصالات سداد المصاريف إلى مديريات الأمن أو أقسام الشرطة التي تم تسجيلهم بها في قرعة الحج، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة.

المستندات المطلوبة لإتمام حج القرعة 2025

لإتمام عملية تسجيل الفائزين بحج القرعة 2025، يجب تقديم المستندات التالية:

1. جواز سفر دولي مميكن: يجب أن يكون ساريًا لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ 19 فبراير 2025، وخاليًا من الثقوب مع وجود صفحات فارغة.

2. إيصال سداد المصاريف: لإثبات دفع التكاليف.

3. البطاقة الصحية: من وزارة الصحة، تحتوي على تطعيم الفائز ضد الالتهاب السحائي والأنفلونزا الموسمية.

4. شهادة التحصين ضد كورونا: موثقة من الجهات الصحية المختصة.

5. تقرير طبي: يوضح الحالة الصحية للفائز، صادر عن مستشفى معتمد.

6. فيش حج مميكن: لإثبات الشخصية.

7. بيان الموقف التجنيدي: خاص بالفائزين في سن التجنيد.

8. تصاريح سفر مؤقتة: إن لزم الأمر.

أهمية الالتزام بالموعد النهائي

تشدد وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بسداد مصاريف حج القرعة 2025 في الموعد المحدد لتجنب أي مشاكل تؤدي إلى فقدان فرصة الحج هذا العام.

ويُنصح الفائزون بمتابعة التعليمات بدقة وتسليم كافة المستندات المطلوبة في الوقت المحدد لضمان إتمام الإجراءات بنجاح، وبالتالي فإن حج القرعة 2025 يعد فرصة عظيمة للفائزين، وتدعو الوزارة الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات لتيسير رحلتهم المقدسة.

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