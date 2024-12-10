الخلافات الأسرية السبب في إنهاء ربة منزل حياتها.. ما القصة ؟

ربة منزل .. قررت إنهاء حياتها بعد خلافات زوجية كثيرة مرت بها مع زوجها، لم تحتمل ضغط ذويها عليها، ولا خلافات يومية مع زوجها، حاولت كثيرا ولكن كل شيء أصبح فوق طاقتها، لم تحتمل، هددت كثيرا بقتل نفسها إن استمروا بالضغط عليها، ولكنهم لم يستمعوا إليها.

المتوفاة أوصلت رسالتها لذويها بأصعب الطرق، وهذا ما تستعرضه الموجز في السطور التالية.

بلاغ بانتحار ربة منزل بسبب الخلافات الزوجية

البداية كانت عندما تلقت غرفة العمليات بلاغا يفيد انتحار ربة منزل بطلق ناري، في البلينا بسوهاج، ليتم إخطار المأمور وإرسال الإشارة لمديرية أمن سوهاج.

وعلى الفور انتقل فريق من قوات المباحث، لمقر البلاغ، ليتضح من المعاينة الأولية مصرع “منار. ف”، 26 سنة، ربة منزل، ووجدت مسجاة على الأرض، بكامل ملابسها وداخل غرفة نومها، والظاهر عليها وفاتها بطلق ناري في الرأس، وعثرت القوات على السلاح بجوار جثتها.

ربة منزل

ربة منزل تنهي حباته بطلق ناري

وتواجد داخل المنزل كلا من خال المتوفاه خالد. ا. م. م”، 41 عاما، ويعمل تاجر، وزوجة شقيق زوجها “سناء. ح. ا. م”، 43 عاما، ربة منزل، ويقيمان بنفس ذات المنطقة، وزوج المتوفاة “ غالي. ع. م. م”، 37 عاما، ويعمل موظف، وشقيقها “شهير. ف. ع. ش”، 30 عاما، ويقيمان بنفس ذات الناحية.

لا يوجد شبهة جنائية

وبسؤالهم جميعا أكدوا أنه بسبب الخلافات الأسرية، هددت ربة منزل بقتل نفسها، وبعدها صعدت إلى غرفتها وأحكمت إغلاق الباب، وأطلقت النار على نفسها، وعندما سمعا صوت الرصاص صعدا ليحاولا فهم الأمر، فوجدوا الباب محكمة، فسارعا بكسر الباب، ليجدوها جثة هامدة، نافيين وجود أي شبهة جنائية.

ربة منزل أصيبت بالاكتئاب بسبب زوجها

وبسؤال جيران المتهمة أقروا أن المتوربة منزل دائمة الخلاف مع زوجها، ودائمة ما يسمعونها تصرخ بسبب الخلافات الأسرية، كما أكدت إحدى الشاهدات أن زوجها دائم التعنيف لها أمام أي شخص، فضلا عن أنه يتطاول عليها بالضرب دائما.

وأكدت الشهدة أن ربة منزل طلبت من ذويها تطليقها لكنهم لم يستمعوا إليها ورفضوا، ودائما ما كانوا يعيدوها للمنزل بأنفسهم بعد كل خلاف بينها وبين زوجها، لذا مؤخرا أصبحت تشعر بأعراض الإكتئاب، غير أنها كانت تبكي دائما بلا سبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية.

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