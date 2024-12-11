تعرف على النشرة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية اليوم 11 ديسمبر 2024

كثافات مرورية.. شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متوسطة مع تباطؤ في حركة السيارات، بالتزامن مع توجه الطلاب إلى المدارس والموظفين إلى أماكن عملهم، وظهرت هذه كثافات مرورية، بشكل ملحوظ في المحاور الرئيسية والطرق السريعة والصحراوية والزراعية، ويكشف الموجز تفاصيل النشرة المرورية.

شارع الهرم والمناطق المحيطة

تسبب إنشاء خمس محطات لمترو الأنفاق في شارع الهرم بإغلاق أجزاء من الطريق، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية في مناطق المريوطية، العريش، مدكور، والطالبية، كما ظهرت كثافات مرورية ملحوظة في شارع فيصل، خاصة في منطقتي الطوابق والعشرين، بالإضافة إلى شارع السودان ومحيط جامعة القاهرة.

كوبري أكتوبر والمحاور المؤدية إليه

شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للقادمين من الجيزة باتجاه وسط البلد والعكس، مع كثافات أخرى على محور النصر المتجه نحو مدينة نصر ومنطقة المنصة، فيما ظهرت تباطؤات في شوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة العدوية.

المرور

الكثافات في مناطق أخرى

ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، ظهرت كثافات مرورية مع دخول الموظفين والطلاب إلى جامعة القاهرة.

محور صفط اللبن، شهد كثافات مرورية متحركة للقادمين من الدائري إلى شارع السودان.

نفق الأزهر، تباطأت حركة المرور للقادمين من صلاح سالم باتجاه ميدان الأوبرا والعكس.

طريق الأوتوستراد، شهد كثافات مرورية للقادمين من حلوان باتجاه المعادي والمقطم، إضافة إلى كثافات بسبب سيارات النقل الثقيل.

الكورنيش وصلاح سالم

شهد كورنيش النيل تباطؤًا ملحوظًا، خاصة للقادمين من المعادي إلى وسط البلد، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صلاح سالم، خصوصًا عند نفق المرغني والقادم من مصر الجديدة.

الطريق الدائري

شهد الطريق الدائري كثافات متحركة في مناطق السلام، نزلة البحر الأعظم، ودائري المريوطية. وظهرت كثافات أعلى طريق الفيوم الصحراوي للقادمين من الصحراوي باتجاه الجيزة.

طريق الإسكندرية الزراعي

وشهد الطريق كثافات مرورية للقادمين من الأقاليم إلى القاهرة، بينما ظهرت كثافات متقطعة في الاتجاه الآخر.

وتعمل إدارة المرور بشكل مستمر على مراقبة الطرق وسحب الكثافات المرورية؛ لتسهيل حركة المركبات، خاصة خلال ساعات الذروة.

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