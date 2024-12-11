أسعار الفائدة في البنوك المصرية وأفضل الشهادات الادخارية

أسعار الفائدة في البنوك.. يتساءل الكثير من الراغبين في استثمار مدخراتهم بطريقة آمنة ومربحة في مصر عن أسعار الفائدة في البنوك وأفضل العروض من الشهادات الادخارية التي تقدمها البنوك، والتي تختلف في معدلات الفائدة وفقًا للمدة ودورية صرف العائد، خاصة بعد الإعلان الأخير من البنك المركزي عن تثبيت أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع.

في هذا السياق، تستعرض جريدة " الموجز " أسعار الفائدة لأبرز الشهادات البنكية التي تقدمها البنوك المصرية، لتساعدكم في اختيار الأنسب لاحتياجاتكم المالية.

أسعار الفائدة في شهادات بنك الأهلي المصري

يقدم بنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات المتميزة للمستثمرين، ومنها:

أسعار الفائدة في البنوك المصرية

الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات (العائد المتدرج): يتيح البنك عائدًا يصل إلى 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد سنويًا.

الشهادة البلاتينية أجل سنة (العائد الثابت): تتراوح الفائدة في هذه الشهادة إلى 23.5% تصرف شهريًا، أو 27% يصرف عند نهاية المدة.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات (العائد الثابت): بلغت نسبة الفائدة 21.5% سنويًا، مع صرف العائد شهريًا.

أسعار الفائدة في شهادات بنك مصر

يقدم بنك مصر العديد من الشهادات الادخارية ذات الفوائد المغرية، مثل:

أسعار الفائدة في البنوك المصرية

الشهادة ذات أجل 3 سنوات (العائد المتدرج): توفر فائدة تصل إلى 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، مع انخفاض في العائد إلى 19% حسب دورية الصرف المتنوعة, الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه.

شهادة ابن مصر (العائد المتدرج): تتنوع أسعار الفائدة بين 26% و30% في السنة الأولى، وبين 22.5% و25% في السنة الثانية، وبين 19% و20% في السنة الثالثة، حسب دورية الصرف.

شهادة طلعت حرب (العائد الثابت): تقدم الفائدة 23.5% شهريًا، أو 27% عند نهاية المدة.

شهادة القمة (العائد الثابت): وصلت نسبة الفائدة إلى 21.5% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا.

أسعار الفائدة في شهادات بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة خيارات ممتازة للشهادات البنكية، وتصل نسبة الفائدة إلى 27% سنويًا، ويمكن البدء في شراء الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها, تعتبر هذه الشهادات من الخيارات التي تتيح للمستثمرين تحقيق عوائد ثابتة وآمنة.

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