متوفر.. بث مباشر مباراة أرسنال ضد موناكو بدوري الأبطال

يقدم الموجز خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة أرسنال ضد موناكو ، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة أرسنال ضد موناكو

يسعي فريق أرسنال، لتحقيق الفوز خلال تلك المواجهة للحاق بركب الكبار في صدارة جدول ترتيب البطولة، التي يحتلها ليفربول برصيد 18 نقطة، حيث يحتل أرسنال المركز الـ 7 برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق موناكو المركز الـ 8 برصيد 10 نقاط.

بث مباشر ماتش أرسنال ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة أرسنال ضد موناكو ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

يمكن للجماهيرعبر الخدمة التي يقدمها موقع الموجز متابعة أحداث مباراة أرسنال ضد موناكو، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لـ دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

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بث مباشر مباراة أرسنال ضد موناكو

تنطلق مباراة أرسنال ضد موناكو، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر2024، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال ضد موناكو

بث مباشر مباراة أرسنال ضد موناكو

يمكنك متابعة مباراة أرسنال ضد موناكو، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 4.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد موناكو ويأتي كالأتي..

1- ليفربول 18 نقطة.

2- باير ليفركوزن 13 نقطة.

3- أستون فيلا 13 نقطة

4-إنتر ميلان 13 نقطة.

5- بريست 13 نقطة

6- برشلونة 12 نقطة.

7- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

8- بايرن ميونخ 12 نقطة

9- أتالانتا 11 نقطة

10- أرسنال 10 نقاط

11- موناكو 10 نقاط .

12- سبورتينج لشبونة 10 نقاط .

13- ليل 10 نقاط.

14- كلوب بروج 10 نقاط.

15- بنفيكا 9 نقاط.

16- أتلتيكو مدريد 9 نقاط .

17- ميلان 9 نقاط .

18- ريال مدريد 9 نقاط .

19 سيلتيك، 9 نقاط.

20 -مانشستر سيتي 8 نقاط.

21- آيندهوفن 8 نقاط .

22 يوفنتوس 8 نقاط.

23- دينامو زغرب، 8 نقاط.

24- باريس سان جيرمان 7 نقاط.

25- فينورد 7 نقاط.

26- شتوتجارت 4 نقاط.

27- شاختار 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- النجم الأحمر 3 نقاط .

32- سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط .

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