تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصرف الآلي ATM

يتساءل العديد من العملاء عن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي أقرها البنك المركزي المصري، هذه التعديلات تهدف إلى تيسير التعاملات المالية، وتوفير مزيد من المرونة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال تحديد الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصرف الآلي (ATM).

تعديل الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM

في إطار تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية، قرر البنك المركزي تعديل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، اعتبارًا من الآن، أصبح الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي هو 30 ألف جنيه، بدلاً من 20 ألف جنيه، مما يوفر للمواطنين مزيدًا من الراحة في إتمام معاملاتهم اليومية، ومعرفة الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصرف الآلي.

ماكينات الصرف الآلي

زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي في البنوك

في خطوة سابقة، قرر البنك المركزي في إبريل 2024 زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بالعملة المحلية من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، هذا القرار جاء في إطار تعزيز السيولة المتاحة للمواطنين، وتسهيل العمليات المصرفية التي يتطلبها السوق المحلي.

قرار البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة

في خطوة هامة لدعم استقرار السوق المالي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ تم تحديد عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، في حين تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة الصراف الآلي (ATM) حسب البنك، ويقدم الموجز، قائمة بالرسوم التي تفرضها بعض البنوك:

بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات

بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه

بنك QNB: 2 جنيه

البنك العربي الإفريقي الدولي: 3 جنيهات

بنك التعمير والإسكان: مجاني

بنك مصر: 2 جنيه

البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه

بنك كريدي أجريكول: 2 جنيه

بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات

بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات

بنك أبوظبي التجاري: 3 جنيهات

بنك الإمارات دبي الوطني: 2 جنيه

بنك الإسكندرية: 3 جنيهات

بنك فيصل الإسلامي: 3 جنيهات

بنك HSBC: مجاني

بنك ناصر الاجتماعي: 1 جنيه

البنك التجاري الدولي: 3 جنيهات

بنك القاهرة: 5 جنيهات

الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية

من المنتظر أن يكون الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر 2024، وهو الاجتماع الأخير هذا العام، حيث سيتم مراجعة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، هذا الاجتماع سيكون حاسمًا في تحديد السياسات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة للمرحلة المقبلة.

يواصل البنك المركزي المصري اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين السيولة المتاحة للأفراد، التعديلات على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM وزيادة السقف المسموح به للسحب النقدي في البنوك، بالإضافة إلى تثبيت أسعار الفائدة، جميعها خطوات تهدف إلى تيسير التعاملات المصرفية وتحفيز الاقتصاد المحلي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

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