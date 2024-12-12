أفضل طريقة لعمل حمص الشام بالمنزل.. تكات وأسرار عربات الكورنيش

طريقة عمل حمص الشام في المنزل.. يتزايد اهتمام المواطنين في فصل الشتاء، بتناول المشروبات الساخنة التي تساعد على تدفئة الجسم وتحسين المزاج، و من بين هذه المشروبات المفضلة في العديد من الدول العربية هو حمص الشام ، الذي يعد خيارًا شهيًا وغنيًا بالفوائد الصحية.

طريقة عمل حمص الشام

وحمص الشام هو أحد المشروبات الشعبية اللذيذة والمغذية التي يفضلها الكثيرون في العديد من البلدان العربية، وخاصة في مصر والشام.، يتميز هذا المشروب بطعمه المميز والفوائد الصحية المتعددة، حيث يحتوي على مكونات طبيعية تساعد على الترطيب وتزويد الجسم بالطاقة.

طريقة عمل حمص الشام خطوة بخطوة

و يحضر حمص الشام بشكل رئيسي من الحمص المسلوق مع توابل وأعشاب خاصة، ويقدم ساخنًا غالبًا في الأيام الباردة أو كوجبة خفيفة بعد الظهر، وينشر موقع الموجز في التقرير التالي، طريقة عمل حمص الشام بخطوات بسيطة وسهلة لتحصلي على طعم شهي ومغذي في منزلك.

طريقة عمل حمص الشام

كيفية تحضير حمص الشام

المكونات:

400 جرام حمص مجفف

4 فصوص ثوم

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون (حسب الرغبة)

1 كوب بيوريه طماطم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

مسحوق الفلفل الحار (اختياري)

ملح

طريقة التحضير:

ابدأ بنقع الحمص المجفف في وعاء كبير مع تغطيته بالماء واتركه لمدة 6 ساعات على الأقل، ثم اشطفه جيدًا.

في قدر كبير، ضَع الحمص مع ماء كافٍ يغطيه واغليه، ثم أضف معجون الطماطم واتركه يغلي على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.

أضف الثوم المهروس والكمون وقلّب المزيج جيدًا، ثم اتركه يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق إضافية حتى ينضج الحمص جيدًا.

بعد ذلك، تحقق من نضج الحمص وأضف المزيد من الماء إذا لزم الأمر للحصول على المرق المطلوب.

قم بتتبيله بالملح والليمون حسب الرغبة، وقدم الحمص ساخنًا مع الليمون والكمون والفلفل الحار حسب الذوق.

حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام نجلاء الشربيني

المكونات:

250 جرام حمص مجفف

3 حبات طماطم أو 2 ملعقة صلصة طماطم

1 بصلة صغيرة

5 فصوص ثوم

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة صغيرة ملح

عصير ليمون

طريقة عمل حمص الشام

طريقة التحضير:

اغسل الحمص جيدًا ثم انقعه في الماء مع نصف ملعقة من صودا الخبز لمدة 10 ساعات.

صفي الحمص بعد نقعه واشطفه جيدًا. ضع الحمص في قدر مع 5 أكواب ماء وأضف صودا الخبز.

أضف الطماطم (صلصة أو مهروسة) والبصل المقطع، ثم أضف الثوم المهروس.

دع الحمص يغلي على نار عالية، ثم خفف النار واتركه لمدة ساعة حتى ينضج.

قدمه في أكواب مع عصير الليمون والكمون حسب الرغبة.

طريقة عمل حمص الشام

أسهل طريقة لعمل حمص الشام

ابدأ بنقع الحمص لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة، مع تغيير الماء من حين لآخر إذا أمكن.

ضع الحمص مع الماء وبقية المكونات (ما عدا الملح والليمون) في وعاء على نار عالية. عندما يبدأ في الغليان، خفف الحرارة واتركه ينضج لمدة تتراوح بين 60 إلى 120 دقيقة تقريبًا. إذا كنت تستخدم إناء الضغط، سيكون وقت الطهي أقل بكثير.

بمجرد نضج الحمص، أضف الملح واتركه لمدة 15 إلى 30 دقيقة إضافية.

قدمه فورًا مع عصير الليمون وبالهناء والشفاء.

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