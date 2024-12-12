موعد عرض مسلسل حبيبتي من تكون الجزء الثاني وأبرز تفاصيله

حقق مسلسل حبيبتي من تكون الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي بعد نجاح الجزء الأول، حيث جذب الجمهور بقصته المثيرة وشخصياته المؤثرة ومع انتشار محبي الدراما الهندية، أصبح الكثيرون يبحثون عن موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.

في إطار ذلك يرصد الموجز مواعيد العرض وابرز التفاصيل لمسلسل حبيبتي من تكون

أحداث مسلسل حبيبتي من تكون الجزء الثاني

تدور أحداث مسلسل حبيبتي من تكون، الجزء الثاني حول سافي، ابنة ساي وفيرات من الجزء الأول وتتعرض سافي لمأساة كبيرة بعد مقتل زوجها في ليلة زفافها، مما يؤثر على حياتها بشكل عميق ويحولها إلى شخصية مليئة بالمعاناة.

كما تواجه سافي تحديات جديدة بسبب إصابتها بحالة تمنعها من الإنجاب، لكنها تجد في الطفلة ساي، حفيدة جارتها، الحنان والدعم الذي كانت تحتاجه ومع تقدم الأحداث، تتشابك العلاقات بين الشخصيات وتتصاعد الصراعات، خاصة مع والد الطفلة راجات وأمه، مما يؤدي إلى تطور غير متوقع في القصة.

مسلسل حبيبتي من تكون

مواعيد عرض مسلسل حبيبتي من تكون الجزء الثاني

يتم عرض مسلسل حبيبتي من تكون، الجزء الثاني من يوم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، بينما يتم عرض الحلقة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

كما يتم عرض إعادة الحلقات في الساعة الواحدة صباحًا، بالإضافة إلى عرض الحلقات المجمعة في صباح يوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمسلسل حبيبتي من تكون

يمكن للمشاهدين متابعة مسلسل "حبيبتي من تكون" الجزء الثاني عبر قناة "MBC Bollywood"، التابعة لمجموعة قنوات MBC.

هذه القناة تقدم بثًا عالي الجودة للمسلسل، مما يجعلها الخيار المثالي لعشاق الدراما الهندية.

مسلسل حبيبتي من تكون

تردد قناة MBC Bollywood

يمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة "MBC Bollywood" لمتابعة المسلسل، والتردد هو:

• التردد: 11938

• الاستقطاب: عمودي

• معامل التصحيح: 3/4

• معدل الترميز: 27500

قصة مسلسل حبيبتي من تكون

تدور القصة حول فيرات وباكهي اللذين كانا في علاقة حب قبل أن تتغير حياتهما بشكل مفاجئ، بعد وفاة رئيس فيرات في العمل، يوصي رئيسه بأن يتزوج فيرات من ابنته ساي بينما تنفصل باكهي عن فيرات وتتزوج من شقيقه، مما يخلق تعقيدات في القصة، مع مرور الوقت، تنكشف المزيد من الأسرار بين الشخصيات، مما يضيف تشويقًا وإثارة للأحداث.

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