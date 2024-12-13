أم الغلابة تخوفت من السينما ولهذا السبب لم يرحمها أهل الفن.. محطات في حياة نادية رفيق

الفنانة نادية رفيق، أيقونة الدراما المصرية، اشتهرت بأدائها الرقيق والعميق، خاصة في أدوار الأم الحنونة، تركت بصمة واضحة في قلوب المشاهدين بأعمالها الفنية التي لا تُنسى.

"أم الغلابة"، لقب أطلق على الفنانة نادية رفيق بحق، فمن خلال أدائها الرقيق والحنون، تمكنت من أن تكون الأم المثالية في نظر الملايين، قدمت لنا صورًا حية عن الأم المصرية بكل صبرها وتضحياتها وحبها لأبنائها.

نادية رفيق

ويستعرض موقع الموجز أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة نادية رفيق في السطور التالية:

معلومات عن حياتها

ولدت نادية رفيق حسام حبيب، في 8 فبراير عام 1926، وفي بداية حياتها الفنية كانت عائلتها مترددة في عملها في مجال الفن، وكانت انطلاقتها في الإذاعة المصرية، ومنه انطلقت إلى عالم الدراما التلفزيونية، وعملت في العديد من الأعمال الدرامية التي مازالت تحفظها ذاكرة التلفزيون المصري.

نادية رفيق

تميزت في دور الأم



ابدعت نادية رفيق في دور الأم، وسبب اختيارها لتلك الأدوار قالت في أحد اللقاءات التلفزيونية إنها اختيرت لهذا الدور بالتحديد نظرا لوجود "حنين الأمومة" في صوتها، لدرجة أنها قامت بدور الأم لبعض الفنانين الذين في نفس عمرها، كما قالت في المقابلة التلفزيونية.

أعمال برزت موهبة نادية رفيق

عملت في العديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس" مع محمد صبحي، و"ألف ليلة وليلة"، و"ليلة القبض على فاطمة" مع فردوس عبد الحميد وفاروق الفيشاوي، و"أحلام الفتى الطائر" مع عادل إمام، والعديد من الأفلام السينمائية "دماء على الأسفلت" مع نور الشريف، و"مسجل خطر" مع عادل إمام، و"سواق الهانم" مع أحمد زكي، وكان أخر الأعمال الدرامية التي ظهرت فيها مسلسل باب الخلق مع الفنان محمود عبدالعزيز.

نادية رفيق

أعمال دينية شاركتها فيها



أعمال دينية عملت أيضا في العديد من الأعمال الدينية، وأهلها "صوتها الحنون"، وملامحها الطيبة للقيام بأبرز أدوارها في الأفلام الدينية وهو بطولة فيلم "أم الغلابة"، وقد نجح الفيلم نجاحًا كبيرًا، أدى إلى إطلاق البعض عليها اسم "أم الغلابة"، كما شاركت أيضا في العديد من الأفلام الأخرى.

نادية رفيق

وفاتها

رحلت الأم والفنانة نادية رفيق عن الحياة يوم 17 يناير 2020، بعد صراع مع المرض.

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