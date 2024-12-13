برلمان مولدوفا.. تفاصيل حالة الطوارىء في مولدوفا بعد أزمة الطاقة

حالة الطوارىء في مولدوفا.. صوَّت برلمان مولدوفا، في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، بالموافقة على فرض حالة الطوارئ الوطنية لمدة 60 يوماً تبدء من 16ديسمبر التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية .



شبح قطع الإمدادات الغازات

تأتي خطوة برلمان مولدوفا تزامنًا على وقع قرار أوكرانيا، التي تعتبر بوابة عبور الغاز الروسي إلى مولدوفا، بقطع إمدادات الغاز الروسي إعتباراً من 1 يناير، التي أعلنت أنها لن تمدد عقد العبور مع شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، و الذي ينتهي العقد في 31 ديسمبر.



تأييد بالإجماع

وأيد نحو 56 عضواً من 101 عضو بـ برلمان مولدوفا ذلك الإجراء، في جلسة التصويت التي جرت وقائعها بعد منتصف الليل بقليل.

بدوره فقد أشار رئيس الوزراء دورين ريتشيان، الذي يتولى منصب وزير الطاقة بالإنابة، إلى أن حكومة مولدوفا وافقت في إجتماع عقدالأربعاء على ضرورة فرض حالة الطوارئ وفقًا لمطالبات برلمان مولدوفا.

كما قدم طلباً مماثلاً إلى البرلمان، إنه بسبب توقف نقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا، فإن بريدنيستروفيه تخاطر بمواجهة خطر حدوث أزمة إنسانية.

برلمان مولدوفا

ووفقاً له، فإن 300 ألف مواطن مولدوفي في بريدنيستروفيه معرضون لخطر البقاء بدون غاز وكهرباء في منتصف الشتاء، لأن طاقة الضفةاليسرى لنهر دنيستر تعتمد فقط على إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا.



مصادر أخرى للطاقة

ويمكن لمولدوفا الحصول على الكهرباء من مصدرين - محطة توليد الكهرباء بالتكثيف المولدوفية، الواقعة على أراضي بريدنيستروفيه، وخطالجهد العالي إيساكيا-فولكانستي.

وبحسب الحكومة المولدوفية، فإن إحتياطيات الفحم في محطة توليد الكهرباء بالتكثيف المولدوفية ستستمر لمدة 30-50 يوما، في حين أنكيشيناو لا تثق في جودته والقدرة الإنتاجية للمصنع.

لكن خط إيساكيا-فولكانستي ليس مصدراً مضمون إذ أنه يعتبر عرضة دائماً للخطر لأنه يعبر في أراضي أوكرانيا وإذا توقف تشغيل محطةتوليد الكهرباء بالتكثيف المولدوفية، فقد تضطر مولدوفا إلى شراء الطاقة من أوروبا وخاصة من رومانيا، التي تواجه نفسها نقصاً في الكهرباء.

وكانت السلطات في مولدوفا قد أعلنت في وقت سابق أن شركة "غازبروم" قد قدمت مقترحاً يقتضي أن تتفاوض كيشيناو مع السلطات الأوكرانية لضمان إستمرار نقل الغاز إلى جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية خلال العام المقبل.

وينتهي الإتفاق المبرم في عام 2019 بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في نهاية عام 2024 وقد ذكرت كييف مراراً أنها لا تخطط لتمديده.

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