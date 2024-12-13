مجدي عبيد.. مسيرة حافلة تتحدى الظروف الصحية

أعلنت نجلاء عبد السلام، زوجة الفنان مجدي عبيد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرض زوجها لجلطة في القلب أدت إلى نقله للعناية المركزة، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، في ظل حالته الصحية الحرجة ، ويرصد لكم موقع الموجز تفاصيل الأزمة الصحية للفنان مجدي عبيد .

البدايات وذاع الصيت

اشتهر الفنان مجدي عبيد بدور حسين أبو الروس في المسلسل الشهير «حديث الصباح والمساء»، حيث ترك بصمة قوية في عالم الدراما. جسّد شخصية رجل بسيط يفتقر إلى الوسامة، لكنه أسر قلوب المشاهدين بطيبة قلبه ورومانسيته المميزة، مما جعله واحدًا من أبرز نجوم العمل.

آخر الأعمال الدرامية

شارك عبيد في آخر أعماله الرمضانية بمسلسل «عمر ودياب» عام 2019، من إخراج معتز التوني وتأليف فاروق هاشم. تميز المسلسل بفكرته المبتكرة التي تعتمد على ظهور ضيوف شرف في كل حلقتين. لعب دورًا ضمن فريق عمل مميز يضم علي ربيع، مصطفى خاطر، ونهال عنبر، ما يعكس قدرته المستمرة على التنوع والإبداع.

بصمة في السينما

أما على الصعيد السينمائي، كانت مشاركته في فيلم «يوم وليلة» إحدى أبرز محطاته الأخيرة. الفيلم من إخراج أيمن مكرم، وبطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، ودرة. استطاع من خلاله أن يثبت حضوره القوي في السينما، رغم التحديات التي واجهته.

تحديات صحية أوقفت المسيرة

سلسلة من الأزمات الصحية

عانى الفنان مجدي عبيد خلال السنوات الماضية من عدة جلطات أثرت بشكل كبير على قدرته على الكلام وصوته، ما دفعه إلى الابتعاد عن الساحة الفنية. تعرض لثلاث جلطات في المخ، وأخيرًا جلطة في القلب، التي أعادت تسليط الضوء على حالته الصحية الصعبة.

أدوار خالدة رغم الغياب

شارك عبيد في العديد من الأعمال الدرامية البارزة، مثل «أفراح القبة»، «بدون ذكر أسماء»، و«أبو العروسة 2». وعلى الرغم من تحدياته الصحية، ستبقى أعماله حاضرة في ذاكرة محبيه.

دعوة للتضامن والدعاء

مع دخول الفنان مجدي عبيد العناية المركزة، يبقى الأمل في دعوات جمهوره ومحبيه له بالشفاء العاجل. مسيرته الفنية الحافلة وقوة شخصيته تستحق كل الدعم والاحترام في هذه اللحظة الحرجة.

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