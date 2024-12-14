موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يتطلع الكثيرون لمعرفة موعد مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضد فولهام في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

يأتي اهتمام جمهور الريدز بعد غياب الفريق عن الظهور في الجولة الماضية بسبب تأجيل مباراة إيفرتون نتيجة سوء الأحوال الجوية.

سيستضيف ليفربول نظيره فولهام في مباراة حماسية غدًا السبت 14 ديسمبر على ملعب "أنفيلد"، معقل رفقاء محمد صلاح.

خاض ليفربول مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام جيرونا يوم الثلاثاء الماضي، ونجح في الفوز بهدف سجله محمد صلاح من ركلة جزاء.

يدخل ليفربول المباراة منتشيًا بصدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، حيث حقق 11 انتصارًا وتعادلين وهزيمة واحدة. يسعى الفريق للعودة إلى الانتصارات بعد تعادله الأخير 3-3 أمام نيوكاسل.

محمد صلاح يسعى لمواصلة كتابة التاريخ مع ليفربول

من الجهة الأخرى، يسعى فولهام لتحسين نتائجه، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، حقق فيها 6 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.

نادي ليفربول

يلعب محمد صلاح، نجم ليفربول، المباراة وهو في صدارة هدافي الدوري برصيد 13 هدفًا، متساويًا مع إيرلينغ هالاند.

يسعى محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف ليوسع الفارق وينفرد بالصدارة متفوقًا على نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد فولهام غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد".

وستبث مباراة ليفربول أمام منافسه فولهام عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025

ويعرض " الموجز" ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي على النحو التالي:



1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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