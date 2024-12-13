كل ما تريد معرفته عن عرق النسا.. الأسباب والأعراض وطريقة العلاج

يعد عرق النسا من الأمراض الشائعة، وبحسب الأطباء فإنه ألم ناجم عن تهيج أو ضغط شديد على العصب الوركي، الذي يعد أطول عصب في جسم الإنسان، لكونه يبدأ من أسفل الظهر ويمتد عبر الأرداف والساقين وصولاً إلى القدم.

ويستعرض الموجز في السطور التالية أسباب عرق النسا والأعراض وكذلك طريقة العلاج.

ما هي أسباب الإصابة بعرق النسا؟

تتعد أسباب الإصابة بعرق النسا والذي قد يحدث نتيجة لمشكلات صحية عديدة منها: الإنزلاق الغضروفي، تضييق القناة الشوكية،النمو العظمي، الإلتهابات، الإصابات وخاصة تلك التي تصيب الظهر أومنطقة الحوض.

عرق النسا

ما هي أعراض عرق النسا؟

يعاني المصاب بعرق النسا من عدة أعراض مختلفة وكلها تعطي مؤشرًا للإصابة وهي:

- ألم أسفل الظهر يمتد إلى الأرداف والجزء الخلفي من الفخذ، بجانب ألم مستمر يمتد من الأرداف حتى القدم.

- وفي الحالات الشديدة يعاني المصاب بعرق النسا من الخدر، وكذلك ضعف في العضلات.

طرق علاج عرق النساء

يصف الأطباء دائمًا لمرضى عرق النسا مجموعة من العلاجات والتي تكون عبارة عن استخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين، وقد يطلب الطبيب ممارسة تمارين خفيفة كالمشي أو الإطالة، وقد ينصح الأطباء المرضى بتطبيق حزم ضغط ساخنة أو باردة لتخفيف الألم، مع تبديلها بشكل منتظم.

ويختلف العلاج حال كان الإصابة مزمنة فيضطر الأطباء إلى العلاج الفيزيائي يعمل على تحسين الحركة وتقوية العضلات، أو العلاج السلوكي المعرفي لمساعدة المرضى على التكيف مع الألم المزمن المصاحب لـ عرق النسا.

وكخطوة أخيرة قد يلجأ الأطباء للجراحة وذلك في حالة عدم الاستجابة للعلاجات الأخرى، مثل استئصال الصفيحة الفقرية القطنية أو القرص المنفتق.

هذا ما يصيبك حال إهمالك علاج عرق النسا

الإهمال في علاج عرق النسا يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة نتيجة استمرار الضغط على الأعصاب وهذه المضاعفات هي: "زيادة شدة الألم، الإصابة بالانزلاق الغضروفي أو الفتق، فقدان الإحساس أو ضعف الحركة في الساق المصابة، فقدان وظيفة الأمعاء أو المثانة، تلف دائم في الأعصاب".

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