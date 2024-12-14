قطع المياه اليوم السبت في عدة مناطق بمحافظة الجيزة

كشفت محافظة الجيزة عن قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم و لمدة خمس ساعات، وهذا بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى الخامسة صباحًا، ويأتي هذا الإجراء في إطار أعمال ربط خط مياه جديد، مما يتطلب إيقاف الخدمة مؤقتًا، وهذا ما سيقدمه الموجز فيما يلي.

قطع المياه في الجيزة

المناطق المتضررة من قطع المياه

وأوضحت أيضاً محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي طريق إسكندرية الصحراوي، منشية البكاري، الطوابق فيصل، كفر غطاطي، اللبيني ومتفرعاته، وآخر فيصل من الرماية حتى المريوطية، وأيضاً حدائق الأهرام القديمة، وكرداسة.

نصائح للمواطنين المتضررين

ودعت المحافظة المواطنين في تلك المناطق المتأثرة إلى تدبير احتياجاتهم من المياه وذلك خلال فترة القطع.

وكانت محافظة الجيزة كشفت عن أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أفادت بأنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق في إطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ۱۰۰۰ مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول ٤,٢ كم، وذلك لتعارض الخط مع أعمال المحور والذي قد تم الإنتهاء من تحويله وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الربط من أجل إجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

أرقام الطوارئ والشكاوي

الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي هو 125 والواتساب: 01016050453

بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة: وهو 114

حيث يمكن للمواطنين التواصل على هذه الأرقام وذلك لتقديم البلاغات والشكاوى والإستفسارات.

وشددت محافظة الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة لقطع المياه، وأيضاً عودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الإنتهاء من الأعمال من أجل التسهيل علي المواطنين، كما تتاح سيارات محملة بالمياه الصالحة بهدف الشرب كي تتحرك في الأماكن المتأثرة.

إنقطاع المياه بمحافظة الجيزة غداً

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