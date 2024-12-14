اعرف ازاى.. طرق دفع قيمة التأمين علي التابليت .. خطوة خطوة

التابليت المدرسي.. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الإجراءات المتبعة لتأمين التابلت المدرسي لطلاب المرحلة الثانوية في حالات الفقدان أو الاستبدال أو الإصلاح، وحددت مجموعة من المستندات التي يجب على ولي الأمر والطالب تقديمها وفقًا لنوع الحالة.

طرق دفع قيمة التأمين علي التابليت

كما أعلنت الوزارة عن الإجراءات المتبعة للتأمين على التابلت المدرسي لطلاب المرحلة الثانوية في حالات فقدانه أو استبداله أو إصلاحه، وحددت الوزارة مجموعة من المستندات التي يجب على ولي الأمر والطالب تقديمها حسب نوع الحالة، وفيما يلي سيعرضها لكم الموجز .

طرق دفع قيمة التأمين علي التابليت



ماذا يحدث عند فقدان التابلت؟

في حالة فقدان التابلت المدرسي، يجب تقديم:

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة.

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

إقرار استلام التابلت من المدرسة، مختوم ومعتمد.

محضر الشرطة المعتمد من قسم الشرطة والنيابة.

إيصال تأمين التابلت لجميع الأعوام الدراسية.

إيصال المصروفات الدراسية للعام الحالي.

دفع الرسوم الإدارية عبر الفيزا.

مستندات استبدال التابلت المدرسي

أما في حالة استبدال التابلت المدرسي، تتطلب المستندات:

تؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات لضمان سلاسة عملية استبدال أو إصلاح التابلت المدرسي وتوفير الأجهزة بشكل سريع للطلاب.

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة ميلاده.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

إقرار استلام التابلت من المدرسة، مختوم ومعتمد.

تقرير من شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية.

إيصالات تأمين التابلت لجميع السنوات الدراسية.

إيصال المصروفات الدراسية للعام الحالي.

دفع الرسوم الإدارية عبر الفيزا.

يجب تسليم التابلت مع جميع محتوياته.

في حالة إصلاح التابلت المدرسي، يجب تقديم:

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة ميلاده.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

إقرار استلام التابلت من المدرسة.

تقرير معتمد من شركة الصيانة يوضح عملية الإصلاح.

فاتورة الإصلاح معتمدة.

إيصال تأمين التابلت لجميع الأعوام الدراسية.

إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي.

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