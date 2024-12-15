انفصلت عن أحد أزواجها بعد 48 ساعة.. الرجال في حياة نهلة سلامة

عادت الفنانة نهلة سلامة من جديد لتتصدر التريند بتصريحاتها الجريئة والمثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك بعدما كشفت عن أسباب غيابها، وتحدثت عن عدد زيجاتها وسر انفصالها، مما زاد من بحث الجمهور حول تفاصيل حياتها، وأبرز المعلومات عنها.

من هي نهلة سلامة؟

ويكشف موقع الموجز أبرز المعلومات عن الفنانة نهلة سلامه..

نهلة سلامة ممثلة، ولدت يوم 31 مايو لعام 1968، لعائلة فنية حيث والدها الموسيقي فاروق سلامة.

بدايتها من خلال المسرح حيث شاركت في عدة مسرحيات منها عالم كورة، بولوتيكا.

قدمت عدد كبير من الأعمال في السينما والمسرح والدراما، أبرزها: نقاوة، والنمس، وأمواج الغضب، ونقل عام، وأرض النعام، وجبل الحلال، واللومنجي، والكأس واحد، وأرواح خفية، والحياة حلوة، وريا وسكينة.

نهلة سلامة

وكانت نهلة سلامة اختفت عن الفن لعدة سنوات مما زاد من تسأل الجمهور عنها، الأمر الذي أوضحته أنها تلقت تهديد بالقتل من زوجها لطلبها الطلاق.

ازواج نهلة سلامة

تزوجت نهلة سلامة 4 مرات فقط، واستمرت 15 عامًا بلا زواج، نافية زواجها بشخص أصغر منها بـ8 سنوات، مؤكدة أنها تزوجت من رجل أعمال غير معروف في الوسط الفني.

نهلة سلامة

هل تزوجت نهلة سلامة من محمد فؤاد؟

نفت نهلة سلامة حقيقة زواجها من الفنان محمد فؤاد، قائلة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وتحدثت عن زواجها من المخرج محمد خان، وقالت: لم أتزوجه من أجل زيادة أعمالي الفنية، إذ كنت مبهورة بفنه وبه، وزواجنا دام حوالي 4 أشهر.

نهلة سلامة

تزوجت نهلة سلامة من المخرج محمد خان

وحكت "سلامة" موقفا خلال زواجها من محمد خان، قائلة: "خان في فترة زواجنا رفض إخراج مشهد غرامي لأحمد زكي معي في فيلم (مستر كاراتيه)، وبسبب مشهد غرامي ليّا مع أحمد زكي، محمد خان ساب التصوير وخرج".

هل تزوجت نهلة سلامة من أحمد زكي؟

وكشفت نهلة سلامة حقيقة زواجها من الفنان أحمد زكي، قائلة: زكي ماقليش إنه عاوز يتجوزني، الجواز قسمة ونصيب، واتجوزت محمد خان، وأحمد كان متحمس ليّا ولفني، وكان دايما يقول كلام حلو عليّا، وكان بيقول إني عفريتة وإني تركيبة من يسرا ونادية الجندي ونبيلة عبيد.

وأكدت أن إحدى زيجاتها استمرت 48 ساعة فقط، وكانت لشخص من خارج الوسط الفني، موضحة أن سبب فشل الزواج بهذه السرعة هو طلب زوجها عدم الذهاب إلى المسرح وفي تلك الفترة كانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم، كما طلب منها التوقف عن التمثيل.

نهلة سلامة: نفسي اتجوز المخرج محمد سامي

واختتمت نهلة قائلة: عاوزة أتجوز محمد سامي بقى عشان أعمل أدوار جامدة، لكن هو صديقي وأخي ومي عمر حبيبتي.

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