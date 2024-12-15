نهلة سلامة.. نجمة إغراء التسعينات وأسرار 4 زيجات فاشلة

بعد تصدرها التريند نهلة سلامة فنانة ذات مقاييس مختلفة عن الأخريات من طفولتها، قررت أن تشق طريقها في عالم الأضواء والشهرة، حتي تصبح نجمه وهذا ماحدث حتي لو كانت خطواتها الفنية بطيئة، ولكنها ما زالت تحتفظ بمكانتها التي حققتها طوال مسيرتها الفنية، موهبتها تبلوررت وتكونت بطريقة مختلفة نظرا لوجودها في بيت فني ولكنها لم تمشي على نفس نهج عائلتها وتخلفت عنهم قليلاً.

ومن خلال موقع الموجز سوف نتحدث عن نهلة سلامة نجمة اغراء التسعينيات في السطور التالية:

نهلة سلامة

حياتها

ولدت نهلة فاروق سلامة في محافظة القاهرة يوم 31 مايو عام 1968.

نشأت وسط عائلة فنية جعلتها تتشبع بمهنة التمثيل.

والدها الموسيقي فاروق سلامة ووالدتها الراقصة نوال الصغير وعمها المزسيقي جمال سلامة.

انفصل والدها ووالدتها وهي تبلغ من العمر عاما فقط

بدايتها الفنية

بدأت نهلة سلامة من المسرح، حيث شاركت في العديد من المسرحيات أهمهم مسرحية عالم كورة، بولوتيكا، للسيدات فقط، وانتقلت بعد ذلك للسينما وقدمت العديد أبرزهم فيلم جحيم امرأة، مستر كاراتيه، أمريكا شيكا بيكا)، وبالنسبة لمجال الدراما التلفزيونية فمن أبرز أعمالها ( زمن عماد الدين، امرأة من الصعيد الجواني، حكاية حياة)، وغلب على أدوارها "فتاة الإغراء وإوغواء الرجال.

الفنانة نهلة سلامة

لماذا اتصفت نهلة سلامة بنجمة الإغراء؟

في لقاء تلفزيوني سابق للفنانة نهلة سلامة مع الإعلامية رغدة شلهوب وتحدثت عن وجودها كنجمة اغراء في التسعينات قائلة: اختياراتي لم تكن مظبوطة في بداية حياتي وهي التي تحدد الحياة فلما تكوني صغيرة وليس لديكي خبرة تختاري غلط.

واضافت نهلة سلامة: لم أكن أنا الممثلة الوحيدة التي قدمت أدوار إغراء، وقدمتها دون ابتذال وفي السياق الدرامي ومن غير استخدام للملابس.. وعندما شعرت أن المخرجين عايزين يحصروني في الأدوار دي بدأت أغير في أدواري ولا أقدم أدوار شبه بعض، والإغراء ليس تهمة أنا ممثلة.

حقيقة ارتباط نهلة سلامة عاطفيا

وكشفت نهلة سلامة حقيقة ارتباطها عاطفيا خلال لقائها الإعلامي قائلة : هيكون فيه زواج قريب من شخص خارج الوسط الفني.

تزوجت نهله سلامة 4 مرات

وتحدثت الفنانة نهلة سلامة عن زيحاتها الأربعة والتي لم تستمر سوي 48 ساعة فقط، قائلة: أرفض فكرة الزواج من الرجل لكي ينفق عليا، مشيرة إلى أن ذلك الأمر صعب بالنسبة لي حيث أن جميع زيجاتها كانت عن حب، وتنتظر الزواج الخامس من شخص متزوج لتصبح زوجة ثانية له قريباً.

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