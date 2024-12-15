التفاصيل الكاملة لفيلم "المستريحة" بطولة ليلى علوي قبل عرضه بأيام

أيام قليلة تفصلنا عن موعد عرض

فيلم المستريحة، الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، ليكون من بين أبرز الأعمال المشاركة في موسم أفلام رأس السنة، إلى جانب أفلام مثل "الهنا اللي أنا فيه" و"بضع ساعات في يوم ما".

موعد عرض فيلم المستريحة



ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل عن الفيلم قبل عرضه، الفيلم من المقرر أن يُعرض بالسينمات في 18 ديسمبر الجاري، ويُعد فيلم المستريحة، تكرارًا للتعاون الفني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، حيث يلتقي الثنائي للمرة الثامنة، بعد عدة أعمال سابقة أثبتت نجاح هذا الثنائي المميز.

ليلى علوي وبيومي فؤاد

أعمال ليلى علوي وبيومي فؤاد

كانت بداية تعاونهم مع مسلسل "بنت من شبرا" الذي عرض عام 2004، ليعودا بعدها في عدة أعمال ناجحة مثل "حكاية هالة والمستخبي" و"هي ودافنشي"، وكذلك في أفلام "ماما حامل"، "شوجر دادي"، و"جوازة توكسيك"، بالإضافة إلى مسرحية "الصندوق الأحمر" في موسم الرياض.

ويعد فيلم "المستريحة" هو العمل الرابع لليلى علوي الذي يعرض في عام 2024، حيث سبق عرضه في هذا العام فيلم "مقسوم" الذي جمعها بشيرين رضا وسماء إبراهيم، وفيلم "جوازة توكسيك" الذي جمعها مع بيومي فؤاد، وفيلم "آل شنب" الذي لا يزال يُعرض حاليًا في دور السينما.

أحداث فيلم"المستريحة"

تدور أحداث فيلم"المستريحة" في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد ليلى علوي شخصية "شاهيناز"، نصابة كانت تعيش في الخارج وتعود إلى مصر لتنفيذ مهمة خاصة، تنشأ صراعات بينها وبين بيومي فؤاد، الذي يظهر في دور رجل الأعمال "حاتم العصب"، في محاولات للوصول إلى قطعة ألماس ثمينة، وتستعين "شاهيناز" في مهمتها بأبنائها.

كما يشارك في الفيلم عدد من النجوم مثل عمرو عبدالجليل، الذي يجسد شخصية سمسار بضاعة مشبوهة، وكذلك مصطفى غريب الذي يظهر في دور نجل ليلى علوي وصاحب محل "غزل بنات".

فيلم "المستريحة" من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح، بطولة ليلى علوي، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، مصطفى غريب، عمرو وهبة، نور قدري، محمود الليثي، وآخرون من النجوم.

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