⁩ موعد التحويل من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.. شعبة المخابز توضح

كشف خالد فكري، سكرتير شعبة مخابز القاهرة والمتحدث باسمها، عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بممثلي شعبة المخابز لمناقشة قضايا منظومة الخبز والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وتبين الموجز في السطور التالية، التفاصيلةالكاملة حول ما تم تداوله بشأن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين المستحقين للدعم بمتابعة قضايا منظومة الدعم عن كثب، للوقوف على المستجدات العالية بهذا الأمر.

موعد تطبيق تحويل الدعم العيني إلى نقدي

أوضح فكري، في اصريحات اعلامية، أن المخابز التي تعمل بكامل طاقتها لا تواجه أي مشكلات حاليًا، مشيرًا إلى استقرار منظومة إنتاج الخبز المدعم، وكما أكد أن قرار تحويل دعم الخبز من العيني إلى النقدي لن يُطبق في الوقت الحالي، حيث سيتم تأجيله لحين الانتهاء من تقييم التجارب الأولية التي تُجرى في بعض المحافظات لضمان نجاح التجربة قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.

تأجيل ادراج الخبر في منظومة الدعم النقدي

وأضاف فكري أنه من المحتمل تأجيل إدراج الخبز في منظومة الدعم النقدي لمدة عام أو عامين، مؤكدًا أن الخبز سيظل مدعومًا كما هو في البطاقات التموينية دون أي تغييرات حالية.

ميزانية دعم الخبز والتموين تصل إلى 135 مليار جنيه سنويًا

فيما أشار فكري إلى أن مخصصات دعم الخبز والتموين تصل إلى حوالي 135 مليار جنيه سنويًا، حيث يُخصص منها 95 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، وذكر أن وزير التموين شدد خلال الاجتماع على ضرورة مناقشة أي مشكلات تواجه المنظومة بشكل مباشر مع الوزارة لإيجاد حلول سريعة وفعّالة.

الدعم النقدي

الحوار الوطني يناقش منظومة الدعم النقدي

من جهة أخرى، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحوار الوطني سيكون منصة رئيسية لمناقشة التحول إلى منظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع تصور توافقي يراعي مصالح جميع الأطراف بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تخطط لتطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تدريجي بداية من العام المالي المقبل، وذلك بناءً على نتائج الحوار الوطني والمقترحات التي ستُقدم خلاله.

تأجيل التحول إلى الدعم النقدي لضمان نجاح التجربة

من خلال هذه التصريحات، يتضح أن الحكومة تُفضل التريث في اتخاذ خطوة تحويل دعم الخبز إلى نقدي، مع التركيز على دراسة تجارب المحافظات التي تُطبق هذا النظام بشكل تجريبي، وكما تسعى لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار أسعار السلع الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

دعم الخبز مستمر بلا تغييرات

في ختام حديثه، أكد فكري أن "الخبز زي ما هو على البطاقة، مفيش أي مشكلة فيه"، مشددًا على استمرار منظومة دعم الخبز في شكلها الحالي دون أي تأثير على المواطنين، في انتظار نتائج التجارب الأولية والحوار الوطني.

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