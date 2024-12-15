سعر رغيف الخبز بعد القرار الخاص بالمخابز البلدية.. هل حدث تغيير؟

ترددت بعض الأخبار عن تأثير سعر رغيف الخبز بعد تغيير ترخيص المخابز الورقية للإلكترونية، الأمر الذي جعل البعض يسأل عن حقيقة الأمر؟.

السؤال أجاب عنه عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز، وفي هذا الإطار يوضح الموجز ما أفاد به غراب في تصريحات متلفزة له.

هل يتأثر سعر رغيف الخبز بعد قرار تغير تراخيص المخابز؟

أوضح عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، حقيقة تأثير سعر رغيف الخبز بعد تغير ترخيص المخابز من الورقية للإلكترونية مؤكدًا على أن كل المخابز لابد أن تحصل على الترخيص الدائم وما يتم هو دفع رسوم سنوية كل عام.

وأشار غراب إلى أنه الآن يتم طلب الحصول على الموافقات من 7 جهات سنويا، معقبًا: "زي ما كأني بعمل رخصة جديدة".

مخبز عيش

وتابع رئيس شعبة المخابز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أنه بعد المناقشات مع وزير التموين طالب بإعطاء مهلة للمخابز لمدة عام لإنهاء هذا الأمر بشأن التحول للرخص الإلكترونية.

وأضاف: "تجديد الرخصة وتحويلها من ورقية لإلكترونية تستلزم الحصول على الموافقات من جهات عديدة وهي مكلفة جدًا على المخابز".

أكد غراب في حديثه أن سعر رغيف الخبز لن يتأثر قائلًا: وزير التموين الدكتور شريف فاروق استجاب لنا وطلب من وزيرة التنمية المحلية منحنا مهلة بشأن الإجراءات الجديدة لتراخيص المخابز، مستكملًا: رغيف الخبز لن يتأثر بشأن تحول المخابز وترخيص عملها من الورقية إلى الإلكترونية.

وعن الرسوم قال رئيس شعبة المخابز: "الرسوم التي ترددت كمصاريف لتراخيص المخابز بـ 100 ألف جنيه أو 150 ألف جنيه ليست دقيقة بالمرة".

جدير بالذكر أنه أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع بداية شهر ديسمبر 2024 مجموعة جديدة من المعايير التي تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية ضمن منظومة الدعم الحكومي، وذلك من خلال وقف دعم الخبز لغير المستحقين.

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