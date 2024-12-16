سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين مقابل الجنيه في البنوك المصرية

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم، ثابتًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأثنين 16 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات في البنوك المصرية، ويواصل العديد من المواطنين متابعة تحركات سعر الدينار الكويتي بشكل يومي نظرًا لأهمية العملة في التحويلات المالية.

ويقدم الموجز أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين، في السطور التالية..

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 165.574 جنيهًا

سعر البيع: 165.06 جنيهًا

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 165.34 جنيهًا

سعر البيع: 164.47 جنيهًا

بنك مصر

سعر الشراء: 165.34 جنيهًا

سعر البيع: 164.66 جنيهًا

بنك القاهرة

سعر الشراء: 165.34 جنيهًا

سعر البيع: 164.52 جنيهًا

ويقدم موقع الموجز، تحركات أخرى لـ سعر الدينار الكويتي اليوم في بعض البنوك، على النحو التالي..

بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 165.4 جنيهًا

سعر البيع: 161.33 جنيهًا

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 165.74 جنيهًا

سعر البيع: 162.56 جنيهًا

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 165.47 جنيهًا

سعر البيع: 160.02 جنيهًا

البنك الأهلي القطري (QNB)

سعر الشراء: 165.33 جنيهًا

سعر البيع: 157.95 جنيهًا

الدينار الكويتي

ويستعرض الموجز، فرق الأسعار للريال الكويتي مقابل الجنيه المصري بين البنوك..

بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 166.44 جنيهًا

سعر البيع: 164.16 جنيهًا

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 165.36 جنيهًا

سعر البيع: 157.48 جنيهًا

المصرف المتحد

سعر الشراء: 165.33 جنيهًا

سعر البيع: 153.90 جنيهًا

بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 166.01 جنيهًا

سعر البيع: 155.96 جنيهًا

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 165.34 جنيهًا

سعر البيع: 164.98 جنيهًا

البنك الشركة المصرفية (سايب)

سعر الشراء: 165.47 جنيهًا

سعر البيع: 165.04 جنيهًا

البنك الاستثمار العربي

سعر الشراء: 168.63 جنيهًا

سعر البيع: 158.40 جنيهًا

البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء: 164.26 جنيهًا

سعر البيع: 159.53 جنيهًا

يذكر أن سعر الدينار الكويتي اليوم، استمر في الحفاظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين، حيث تفاوتت أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر، مع تقديم بعض البنوك أسعارًا أعلى من غيرها، ما يتيح للمواطنين فرصة للمقارنة عند القيام بالتحويلات المالية.

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