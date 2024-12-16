هل يجوز للأب أن يتزوج من طليقة ابنه؟.. علي جمعة يجيب

هل يجوز للأب أن يتزوج من طليقة ابنه؟.. يعتبر الزواج من طليقة الابن أحد المواضيع التي يثيرها البعض حول أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل العلاقات الأسرية والشرعية، وتتناول هذه المسألة تحديدًا التفاعل بين الأب وابنه، وكيفية تأثر هذه العلاقة بالأحكام الفقهية المتعلقة بالزواج، ويعتقد بعض الناس أن الأب يمكنه الزواج من طليقة ابنه، بينما يرفض آخرون هذا التصرف استنادًا إلى نصوص دينية وأحكام فقهية.

في هذا السياق، تتنوع آراء العلماء وتختلف بين المذاهب الفقهية، حيث يستند كل منهم إلى أدلة شرعية تدعم موقفه، فـ هل يجوز للأب أن يتزوج من طليقة ابنه؟ وما هي المعايير الشرعية التي تحكم هذا النوع من الزواج؟ في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي ، ما قالته الشريعة الإسلامية، ونتعرف على الأحكام والآراء المتعلقة بهذا الموضوع.

هل يجوز للأب أن يتزوج من طليقة ابنه؟

هل يجوز للأب أن يتزوج من طليقة ابنه؟

ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: "ولد كتب كتابه على بنت فطلقها فأراد أبوه أن يتزوجها؟" وقد أجاب الدكتور علي جمعة في فيديو له، أن الزواج من طليقة الابن محرم شرعًا، حتى وإن لم يدخل بها، وأوضح أن عقد الزواج يحرم على الأب الزواج من زوجة ابنه، سواء طلقها أو توفي عنها، حيث أن العلاقة الزوجية تفرض حُرمة على الآباء والأبناء.

هل يجوز للابن الزواج من زوجة أبيه؟

وفي نفس السياق، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجاب على سؤال "هل يجوز الزواج من زوجة الابن؟" بالقول إن زوجة الابن تكون محرمة على والد الزوج في جميع الحالات، سواء كانت قد دخلت معه أم لا، وأكد أن هذه الحرمة تبقى حتى بعد وفاة الابن أو طلاقه من زوجته.

هل يجوز للأب أن يتزوج من طليقة ابنه؟

هل زوجة الأب من المحارم؟

أما الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، فقد قال إن زوجة الأب تُعتبر في منزلة الأم، ولا يجوز الزواج بها، حيث أنها محَرمة على الأبناء. كما أضاف أنه يجوز لزوجة الأب أن تظهر أمام أبناء زوجها بعض أجزاء من جسدها مثل مقدمة ذراعها أو رقبتها، ولكنها لا تكون محرمة عليهم بعد وفاة الأب أو طلاقه لها.

وقد استند العلماء في آرائهم إلى قوله تعالى في سورة النساء: "وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا" (الآية 22).

هل يجوز للأب أن يتزوج من طليقة ابنه؟

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