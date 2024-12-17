الكشري الإسكندراني أم الكشري بالعدس الأصفر..أيهما تفضل ؟ وماهي أوجه الإختلاف بينهم

الأرز بالعدس أو كشري الإسكندراني أو الكشري بالعدس الأصفر؟ هذه الوجبة يطلق عليها كل هذه الأسماء، وذلك يعود إلى الإسم الدارج بكل محافظة فى مصر، وإذا كنت تبحث عن وجبة بسيطة وسريعة التحضير، ومغذية وتجمع بين الطعم الرائع والفائدة الصحية العالية، فإن الخيارين الأهم على مائدة المأكولات المصرية هما "الأرز بالعدس" وكما يطلق عليه "الكشري الإسكندراني"، وعلى الرغم من تشابه المكونات بين الطبقين، إلا أن لكل منهما نكهة مميزة وشهية وطريقة إعداد مختلفة تجعله فريداً من نوعه، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير طريقة عمل الكشري بالعدس الأصفر.

الكشري الإسكندراني

أولا الأرز بالعدس (الأكلة المصرية القديمة)

يعتبر الأرز بالعدس طبق مصري تقليدي فريد، حيث يتميز بكونه وجبة خفيفة وسهلة وسريعة التحضير، ويعتمد على مكونات رئيسية بسيطة وهي: العدس البني أو الأسود، الأرز الأبيض أو البسمتي، والبصل المقلي، حيث يُعرف الطبق بفوائده الغذائية وذلك كونه غنياً بالبروتينات النباتية والألياف، مما يجعله وجبة مثالية وشهية للغداء أو العشاء.

طريقة عمل الكشري بالعدس الأصفر

1- تقومي بسلق العدس حتى يصبح طرياً.

2- ويُطهى الأرز في ماء العدس من أجل الحصول على نكهة مميزة.

3- ثم يُضاف البصل المقلي الذهبي كطبقة علوية تُضفي قرمشة وطعماً لذيذاً ولونا مميزا.

طريقة أخرى لتحضيره

في البداية تقومي بتحمير البصل إلى اللون الذهبي

ويشوح عليها كوب من العدس الأصفر مع كوب من الأرز وتكون الكمية بالتساوي حسب عدد الأشخاص ثم تشوح جيداً وتضاف المياة الساخنة حتى تغطي الكمية ويترك على نار هادئة حتى أن ينضج.

ثانياً الكشري الإسكندراني

وعلى الجانب الآخر، يُعتبر الكشري الإسكندراني هو خياراً سريعاً ومُرضياً لمحبي الوجبات النباتية، حيث يتميز هذا الطبق بدمج الأرز والعدس مع المكرونة الصغيرة، وهو ما يجعلها تتميز بطابعاً فريداً حيث يُضاف الكمون، الملح، والفلفل الأسود كتوابل رئيسية تُبرز من النكهة.

ويعد الكشري الإسكندراني أخف على المعدة من الكشري التقليدي (القاهري) الذي يحتوي على الصلصة والبصل بكميات أكبر مقارنة بالأول.

ويُحضَّر سريعاً ويحتاج إلى مكونات متوفرة في كل مطبخ.

الكشري الإسكندراني أم الكشري بالعدس الأصفر

يعود الإختيار بين الأرز بالعدس والكشري الإسكندراني إلى تفضيلاتك الشخصية، حيث إن كنت تبحث عن وجبة خفيفة ومغذية مع لمسة تقليدية، فالأرز بالعدس هو الأنسب لك، أما إذا كنت ترغب في تجربة مميزة بنكهة مبتكرة، فالكشري الإسكندراني هو خيارك المثالي.

طريقة عمل الكشري بالعدس الأصفر

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