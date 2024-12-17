صراع محلي خليجي على ضم محترف النادي الأهلي في الشتاء

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن نية إدارة النادي في إبرام صفقة تبادلية مع فريق قطر القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي التعاقد مع لاعبين مميزين في الفترة المقبلة لتنفيذ مطالب السويسري مارسيل كولر.

قطر القطري يفكر في ضم لاعب النادي الأهلي

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ " الموجز" إلى أن قطر القطري يدرس إمكانية استعارة رضا سليم من الأهلي لمدة 6 أشهر، في حال عودة أحمد عبد القادر إلى الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوي.

رضا سليم- النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الأحد عن ضم لاعب خط الوسط حمدي فتحي من فريق الوكرة القطري على سبيل الإعارة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

كما قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بزيارة ودية اليوم إلى الشيخ خليفة بن حسن، رئيس نادي الوكرة القطري، للحصول على خدمات حمدي فتحي.

وقد وافق رئيس نادي الوكرة القطري رسميًا على انتقال حمدي فتحي إلى الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل.

يذكر أن فريق النادي الأهلي قد تلقى خسارة بركلات الترجيح أمام فريق باتشوكا المكسيكي، يوم السبت، في بطولة كأس التحدي تحت مظلة كأس إنتركونتيننتال، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

المصري البورسعيدي يخطط لضم نجم النادي الأهلي



ومن جهة أخرى تلقى مسؤولو النادي الأهلي مؤخرًا اتصالًا من أحد مسؤولي النادي المصري البورسعيدي بشأن التعاقد مع جناح الفريق الأحمر، الدولي المغربي رضا سليم.

وحسب مصدر من النادي الأهلي، فإن علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري، يسعى للحصول على توقيع رضا سليم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان النادي المصري قد طلب أيضًا خلال الأيام الماضية ضم لاعب وسط الأهلي كريم نيدفيد، الذي لا يدخل ضمن خطط السويسري كولر.

في الفترة الأخيرة، لم يشارك رضا سليم بانتظام مع الأهلي، وقد أبلغه كولر بعدم رغبته في استمراره بالفريق.

كما يسعى كولر للاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب لتوفير مساحات في قائمة الأجانب لضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

اقرأ أيضًا:

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الثالثة.. مركز الأهلي

موقف أكرم توفيق من الرحيل عن الأهلي وعرض بيراميدز.. تطورات جديدة