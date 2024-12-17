بعد إعلان نتائج قرعة الحج تعرف على محظورات الإحرام للرجال والنساء

محظورات الإحرام.. بعد إعلان نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية لعام 2025، يبدأ العديد من الحجاج في الاستعداد لهذه الفريضة المقدسة، ومن بين الأمور المهمة التي يجب على الحاج أو المعتمر أن يكون على دراية بها هي محظورات الإحرام.

مع اقتراب موسم الحج، تعتبر معرفة محظورات الإحرام خطوة أساسية لضمان أداء مناسك الحج والعمرة بشكل صحيح ومقبول. تختلف المحظورات بين الرجال والنساء في بعض التفاصيل، لكنها تشمل جميعًا أمورًا متعلقة بالملابس، والممارسات الجسدية، والممارسات الاجتماعية التي قد تُفسد الإحرام إذا تم التعدي عليها.

،وفيما يلي، يسلط موقع الموجز في التقرير التالي الضوء على محظورات الإحرام، التي يجب على الحجاج والمعتمرين تجنبها أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.

محظورات الإحرام

محظورات الإحرام للرجال والنساء

إزالة الشعر، و يجب على الحاج أو المعتمر عدم إزالة شعر الرأس أو الجسم، وذلك لقوله تعالى: «ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله» (البقرة: 196)، ومن يزيل الشعر بدون حاجة يستوجب عليه الفدية.

تقليم الأظافر، و يحرم تقليم الأظافر سواء لليدين أو القدمين أثناء الإحرام.

التطيب، و يحرم على الحاج أو المعتمر تطيب ملابس الإحرام أو البدن بالطيب أو العطور، وذلك بناءً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفران».

الزواج أو العلاقة الجنسية، و يحرم على المحرم الزواج أو إقامة علاقة زوجية بما في ذلك الجماع والتقبيل، وذلك لقوله تعالى: «فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» (البقرة: 197). كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب».

الصيد، ويحرم على المحرم الصيد لقوله تعالى: «وُحِرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرُماً» (المائدة: 96).

محظورات الإحرام

محظورات الإحرام الخاصة بالرجال

لبس المخيط، ويمنع الرجال من ارتداء الملابس المفصلة على الجسم مثل القمصان والسراويل، والتي تُعد من المخيط.

تغطية الرأس، ويحظر على الرجل المحرم تغطية رأسه بشيء ملتصق مثل القبعة أو العمامة، و يمكنه استخدام الشمسية أو الخيمة للوقاية من الشمس، ولكن لا يجوز تغطية الرأس مباشرة.

محظورات الإحرام

محظورات الإحرام الخاصة بالنساء

ارتداء النقاب والقفازات، و يمنع على النساء ارتداء النقاب أو القفازات أثناء الإحرام، لكن يُسمح لهن بارتداء غطاء الرأس المناسب الذي لا يكون فيه تبرج أو زينة، كما يسمح لهن أن يسدلن الخمار على الوجه إذا رغبن في ذلك.

محظورات الإحرام

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