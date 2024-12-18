طرق مبتكرة وجديدة لتحضير البطاطس في المنزل.. تعرف عليها

تعد البطاطس واحدة من أكثر الخضروات شعبية في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن استخدامها بطرق متعددة وبأساليب متنوعة.

وتتميز البطاطس بمرونتها، مما يجعلها مناسبة للعديد من الوصفات، وفي هذا المقال، يستعرض الموجز طرقًا جديدة ومبتكرة لتحضير البطاطس، تضيف لمسة من الإبداع إلى مائدتك.





1. بطاطس محشوة بالجبن والأعشاب

المكونات:

- بطاطس متوسطة الحجم

- جبن شيدر مبشور

- زبدة

- ثوم مفروم

- أعشاب طازجة مثل البقدونس أو الزعتر

- ملح وفلفل

الطريقة:

1. اغسلي البطاطس جيدًا واخبزيها في الفرن حتى تنضج.

2. بعد أن تبرد قليلاً، قطعي الجزء العلوي من البطاطس وأخرجي بعض اللب.

3. اخلطي اللب مع الزبدة، والثوم، والجبن، والأعشاب، ثم أعدي الحشوة في البطاطس.

4. أعيدي البطاطس إلى الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى تذوب الجبن.

2. بطاطس مقلية بالعسل والثوم

المكونات:

- بطاطس مقطعة إلى شرائح

- زيت زيتون

- ثوم مفروم

- عسل

- ملح وفلفل

- فلفل حار (اختياري)

الطريقة:

1. سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

2. أضيفي البطاطس وقلبيها حتى تتحمر.

3. أضيفي الثوم والعسل مع الملح والفلفل واستمري في التقليب حتى تكون البطاطس ملمسها مقرمشًا.

4. قدميها كوجبة خفيفة مميزة.

تحضير البطاطس

3. بطاطس مقلية مع توابل الكاري

المكونات:

- بطاطس مقطعة إلى مكعبات

- زيت للقلي

- توابل الكاري

- ملح

- كزبرة مفرومة للتزيين

الطريقة:

1. سخني الزيت في مقلاة عميقة.

2. أضيفي البطاطس المقطعة واقليها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

3. أضيفي توابل الكاري والملح وقلبي جيدًا.

4. زينيها بالكزبرة المفرومة وقدميها مع صلصة الزبادي.

4. شوربة البطاطس بالكريمة



المكونات:

- بطاطس مقطعة

- بصل مفروم

- مرق الدجاج أو الخضار

- كريمة طبخ

- ملح وفلفل

- زبدة

الطريقة:

1. في قدر، ذوبي الزبدة وأضيفي البصل حتى يذبل.

2. أضيفي البطاطس ومرق الدجاج، واتركيها حتى تنضج.

3. اهرسي المكونات حتى تصبح ناعمة، ثم أضيفي الكريمة وقلبي جيدًا.

4. قدمي الشوربة دافئة مع الخبز المحمص.

بطاطس مقلية

5. بطاطس مشوية مع البهارات

المكونات:

- بطاطس صغيرة

- زيت زيتون

- توابل مثل البابريكا، الثوم البودرة، والزعتر

- ملح وفلفل

الطريقة:

1. سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

2. اغسلي البطاطس جيدًا واخلطيها مع زيت الزيتون والتوابل.

3. ضعيها في صينية خبز واخبزيها لمدة 30-35 دقيقة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

4. قدميها كطبق جانبي لذيذ.





بطاطس مسلوقة

تعتبر البطاطس من المكونات القابلة للتكيف مع العديد من الوصفات، ويمكن تحضيرها بطرق مبتكرة تضيف نكهات جديدة ومميزة.

جربي هذه الطرق الجديدة في تحضير البطاطس لتبهري عائلتك وضيوفك بأطباق لذيذة ومبتكرة.

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