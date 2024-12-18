كاريمان.. أيقونة السينما التي اعتزلت في أوج نجوميتها.. وجه ملائكي وأدوار لا تُنسى

عرف الجمهور الفنانة كاريمان بوجهها الذي جمع بين الجمال والبراءة والأنوثة، مع خفة ظل نادرة أضافت بصمتها الخاصة على الشاشة. أبدعت في تقديم شخصيات متعددة، من الفتاة الأرستقراطية الشريرة إلى الزوجة الصغيرة المكافحة، ومن الموظفة المثيرة للغيرة إلى المجاهدة الجزائرية. رغم أن مسيرتها الفنية استمرت 12 عامًا فقط، تركت إرثًا سينمائيًا مميزًا جعلها واحدة من أبرز نجمات الزمن الجميل.

وفي السطور التالي يسلط الموجز الضوء علي أسرار وأحداث في حياة الفنانة الراحلة كاريمان .

الفنانة كاريمان

أدوار خالدة في ذاكرة السينما

بدأت كاريمان مسيرتها بدور "نبيلة" في فيلم "الحموات الفاتنات"، وهو أول بطولة سينمائية لها. تألقت لاحقًا بدور "سلوى" التي تقع في حب جارها بفيلم "سكر هانم"، و"كوثر" الفتاة الأرستقراطية الماكرة في "تمر حنة"، حيث أطلق عليها ابن عمها لقب "ماسخة". لعبت دور "ناهد" خطيبة إسماعيل ياسين في "الفانوس السحري"، و"بثينة" الفتاة المتحررة في "بنات اليوم"، إضافة إلى دور المجاهدة "حسيبة" في "جميلة بوحريد". أما آخر أدوارها، فكان "عايدة" في "مراتي مدير عام"، حيث أبهرت الجمهور بأدائها المميز.

قرار الاعتزال في قمة النجاح

في ذروة جمالها وشهرتها، قررت كاريمان الابتعاد عن الأضواء بشكل مفاجئ. عن هذا القرار، قالت: "اشتغلت في الفن فترة وأتدلعت شوية، وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجي وإنجابي لابني الوحيد شيرين". اليوم، تفتخر كاريمان بأنها جدة لأربعة أحفاد، الأكبر طبيبة صيدلانية، والثاني خريج إعلام، والثالث يدرس في الأكاديمية البحرية، أما الأصغر فهو طالب ابتدائي.

نشأتها والبداية الفنية

وُلدت كاريمان محمد سالم في 18 ديسمبر 1936 بالقاهرة. خلال دراستها في مدرسة الليسيه الفرنسية، أظهرت موهبتها الفنية مبكرًا من خلال مشاركتها في مسرحية مدرسية بعنوان "قيصر وكليوباترا". كما انضمت إلى برنامج إذاعي للأطفال تحت إشراف المذيع الشهير بابا شارو الذي أشاد بأدائها.

رحلة سينمائية قصيرة ومؤثرة

اقتحمت كاريمان عالم السينما بفضل صديق والدها، المخرج إبراهيم عمارة، الذي قدمها للمنتجة اللبنانية آسيا داغر. كانت انطلاقتها قوية من خلال بطولة "الحموات الفاتنات" مع كمال الشناوي وميمي شكيب، لتواصل بعدها المشاركة في أفلام بارزة مثل:

"الفانوس السحري" مع إسماعيل ياسين.

"جميلة" مع ماجدة الصباحي.

"سكر هانم" مع عبد المنعم إبراهيم.

"مراتي مدير عام" مع صلاح ذو الفقار.

"علموني الحب" مع سعد عبد الوهاب.

الفنانة كاريمان



استمرت مسيرتها الفنية من عام 1953 حتى 1967، وقدمت خلالها 27 فيلمًا وخمس مسرحيات، لتثبت أن قصر المسيرة لا يعني قلة التأثير.

كاريمان.. قطة الشاشة التي لن تُنسى

رغم اعتزالها المبكر، ما زالت كاريمان تُعتبر واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية. احتفظت بجمالها وخفة روحها حتى اليوم، وظلت أدوارها أيقونات خالدة في ذاكرة الجمهور، لتبقى "قطة الشاشة" رمزًا للزمن الجميل.

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