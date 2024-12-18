إشارة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025.. كيف تتابع عالم الطبيعة؟

قناة ناشيونال جيوغرافيك.. شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من المشاهدين حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، التي تقدم مجموعة متنوعة منالبرامج المثيرة، خاصة في مجال الطبيعة والتجارب العلمية.

وتسعى قناة ناشيونال جيوغرافيك لتلبية رغبات جمهورها عبر توفير تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مما يسهل على المتابعين الوصول إلى محتواها المميز.

يستعرض الموجز تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على بعض الأقمار الصنايعة وكيفية تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

للمهتمين، إليكم تفاصيل تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:



- التردد:11411

- معدل الترميز: 30000

- معامل تصحيح الخطأ:5/6

- معدل الاستقطاب: أفقي

- الجودة:عالية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

أما بالنسبة لمتابعي القناة عبر عرب سات، فتفاصيل التردد كالتالي:

- التردد: 11804

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ:3/4

- معدل الاستقطاب: أفقي

- الجودة: عالية

قناة ناشيونال جيوغرافيك



كيفية تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز



لمن يرغب في إضافة القناة إلى قائمة قنواته، إليكم الخطوات اللازمة:

1. قم بالدخول إلى قائمة التحكم.

2. اختر خيار التركيب أو التثبيت.

3. اضغط على "بحث يدوي".

4. أدخل بيانات التردد الجديدة.

5. انقر على "بحث عن القناة".

6. اضغط على "حفظ" لتأكيد الإعدادات.

بهذه الخطوات، يمكنكم متابعة البرامج الشيقة التي تقدمها قناة ناشيونال جيوغرافيك والاستمتاع بمشاهدة عالم الطبيعة والتجارب العلمية.

تردد قناة روتانا سينما على نايل سات

وفي سياق أخر، إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة روتانا سينما الجديد على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك اتباع المعلومات التالية:

- القمر الصناعي:نايل سات

- تردد القناة:12226

- معدل الترميز:27500

- الاستقطاب:أفقي

- عامل تصحيح الخطأ:5/6

- الجودة:HD

ويمكن للمشاهدين في السعودية أيضًا استخدام نفس التردد لضبط القناة عبر نايل سات:

- تردد القناة: 12226

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب:أفقي

- عامل تصحيح الخطأ: 5/6

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