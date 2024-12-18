مجلس الوزراء يوافق على تعاقدات لدعم خدمات الإسعاف والتعليم والثقافة في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري خلاله اجتماعه اليوم الأربعاء 18 ديسمبر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من التعاقدات التي تهدف إلى تعزيز خدمات الإسعاف، التعليم، والثقافة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات, وتستعرضها لكم جريدة “الموجز”.

تعاقد هيئة الإسعاف لتوريد محركات لسيارات الإسعاف

وافقت الحكومة على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب محركات ومشتملات لعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة, ويهدف هذا التعاقد إلى ضمان استمرار عمل سيارات الإسعاف بكفاءة عالية، وتقديم خدمات طبية سريعة وفعالة للمواطنين في الحالات الطارئة.

تعاقدات جديدة في قطاع الصحة والتكنولوجيا

أقر مجلس الوزراء تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الإلكترونيات", ويشمل التعاقد تنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الإلكترونية، إلى جانب بناء أنظمة جديدة لدعم تقديم الخدمات الصحية بشكل إلكتروني فعال.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

دعم العملية التعليمية في جامعة بورسعيد

في إطار دعم التعليم الجامعي، وافق مجلس الوزراء على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق, وذلك بهدف تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لتسريع الانتهاء من إنشاء المبنى، لتحسين بيئة التعليم لطلاب الكلية.

استعادة دور المسرح القومي للطفل "متروبول"

في مجال الثقافة والفنون، وافق المجلس على تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، لتنفيذ أعمال معالجة وتحسين مبنى المسرح القومي للطفل “متروبول”, وذلك بهدف إعادة تشغيل المسرح وتحقيق رسالته الثقافية التنويرية، مع التأكيد على ضمان سلامة الأطفال الذين يترددون على هذا الصرح الثقافي الهام.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وكان المجلس وافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، الذي يعدل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973, ويتضمن إضافة مادة جديدة تحت رقم "السادسة مكرراً"، التي تتعلق بتوسيع اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع".

بموجب هذا التعديل، يُمنح الصندوق صلاحية تقديم قروض وحوافز مالية لتمويل تحويل المركبات العاملة بالطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة، وكذلك لشراء مركبات جديدة تعمل بهذه الطاقة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتقليل التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.

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