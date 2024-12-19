خطة إيران لتأديب إسرائـ ـيل وتقليم أظافرها عبر عملية الوعد الصادق 3

هدد الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3 لتأديب إسرائـ ـيل والرد علي الضربات التي وجهتها لأهدافها العسكرية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل تهديد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3 ضد إسرائـ ـيل ردًا علي الهجمات التي شنتها علي مواقع عسـ ـكرية إيرانية.

إيران تهدد بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3 ضد إسرائـ ـيل

هدد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3 ضد إسرائـ ـيل، قائلًا إن إيران ستهُاجم إسرائـ ـيل "بالتأكيد" ردًا على الضربات التي وُجهت لأهداف عسـ كرية إيرانية.

إيران

وأضاف نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني أن إيران ستنفذ حتمًا عملية الوعد الصادق 3 في الزمان والمكان المناسبين، وفقًا لـ شبكة سي إن إن الأمريكية.

وتوعدت إيران بالرد على الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي علي مواقعها العسـ ـكرية، مؤكدة أنه سيكون أوسع من عملية الوعد الصادق التي شنتها إيران في الأول من أكتوبر ضد أهداف إسرائـ ـيلية، وبمشاركة قوى المقاومة.

وكانت إسرائـ ـيل قد شنت غـ ـارة جوية على مواقع في إيران في 26 أكتوبر الماضي، ردًا على الضـ ـربة الصـ ـاروخية الإيرانية على إسرائـ ـيل في 1 أكتوبر الماضي، والتي جاءت ردًا علي اغتـ ـيال الأمين العام لـ حزب الله اللبناني حسن نصر الله في وقت سابق.

وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل عملية الوعد الصادق 3

وكشف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، تفاصيل عملية الوعد الصادق 3، وتوقيتها، قائلًا:"إن الهجـ ـوم الإسرائـ ـيلي علي إيران يعد عدوانًا، وهو ما يستحق ردًا من قبل طهران، ومضيفًا أن الرد سيكون عبر تنفيذ عملية الوعد الصادق 3".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن عملية الوعد الصادق 2، مثل عملية الوعد الصادق 1، وأنها كانت عملية دفاعية، ومتابعًا أن العــ دوان الإسرائـ ـيلي علي إيران يستحق ردًا، مؤكدا على عدم تنازل بلاده عن حقها في الرد وبأنها ستنفذ عملية الوعد الصادق 3 في الوقت المناسب وبالطريقة التي تراها ملائمة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه لا يمكن السماح لـ إسرائـ ـيل بالاعتقاد بأن أي هجـ ـوم ضد إيران لن يقابل برد، واعتبر أن إسرائـ ـيل إذا اعتقدت هذا، سوف تتمادى في عـ ـدوانها، ولافتًا إلى أن بالنسبة لـ عملية الوعد الصادق 3، سيكون الرد محسوبًا ومدروسًا كما هي العادة في المستويات العليا للنظام.

وكان اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قد هدد إسرائـ ـيل، في وقت سابق، قائلًا: "الیوم، نضعكم نصب أعيننا، وسنـ ـقاتل حتى النهاية، وسنـ ـنتقم، وستتلقّون ضـ ـربات موجـ ـعة".

تفاصيل عمليتي الوعد الصادق 1 و 2 ضد إسرائـ ـيل

الجدير بالذكر أن حرس الثورة الإسلامية في إيران أطلق اسم "الوعد الصادق 2" على العملية التي شنّها ضدّ إسرائـ ـيل في 1 أكتوبر الماضي، والتي هـ ـاجم فيها أهدافًا تابعة للاحـ ـتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصـ ـواريخ، رداً على اغتـ ـيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ومسؤول ملف لبنان في قوة القدس في حرس الثورة اللواء عباس نيلفوروشان.

عملية الوعد الصادق 3

وسبق أن أطلق حرس الثورة الإيراني اسم "الوعد الصادق" على العملية التي نفّذتها إيران في شهر أبريل الماضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رداً على العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

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