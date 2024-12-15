مسئول إيراني: أمر غير مستبعد أن يواجه نتنياهو عقوبة الإعدام

صرح أحد المسئولين في إيران، أن إصدار حكم الإعدام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمرًا مستحيلاً، إذا تمت محاكمته، وذلك عقب إعلان إسرائيل الإستئناف على مذكرات الإعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

ويرصد الموجز تفاصيل تصريحات المسئول حول حكم الإعدام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر التقرير التالي.

إسرائيل لم تمثل أمام محكمة عادلة

ونقلت وكالة مهر عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية كاظم غريب تصريحاته التي أكد فيها أن : "إصدار حكم الإعدام على نتنياهو ممكن، لكن لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية سوى أمر إعتقال وهو إجراء أولي".

وأضاف :"لا توجد محكمة عادلة تتعامل مع جرائم الكيان الإسرائيلي ومسؤوليه"، مشيراً إلى أن " أمريكا شريك كامل في هذه الجرائم".

وأشار إلى أن "حقوق الإنسان بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها هي أداة لتحقيق مصالحهم، بما في ذلك دعم الكيان الإسرائيلي وإرتكاب الجرائم ضد شعوبهم وشعوب أخرى".

إسرائيل تستأنف ضد مذكرتي الإعتقال

وفي سياق متصل فقد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي،اليوم الأحد، رسميا استئنافا ضد مذكرات الإعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بخصوص إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل فقد أوضحت القناة 14 العبرية الخاصة، إن “الحجة القانونية للإستئناف قوية، وهذا قد يؤخر تنفيذ مذكرات الإعتقال عمليا”.

وأضافت: “من المتوقع أن تحرص إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على إلغاء القرار من خلال سلسلة من الإجراءات والعقوبات غير المسبوقة ضد المحكمة وأعضائها وعائلاتهم وأيضا أي دولة تتعاون مع المذكرات”



قرار ليس بجديد

وكان نتنياهو قد أعلن في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي يوم السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، عن إعتزامه الإستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات إعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق جالانت، مع طلب تأجيل تنفيذ القرار، وذلك خلال الساعات الأخيرة التي تنتهي فيها مهلة المحكمة لإسرائيل لتقديم ردها.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أصدرت مذكرات إعتقال بحق كل من نتنياهو وجالانت على خلفية توجية تهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، بالإضافة إلى محمد دياب إبراهيم المصري الشهير بمحمد الضيف، القائد العام لـ”كتائب القسام”، الجناح العسكري لحماس، والذي تقول إسرائيل إنها إغتالته في غزة.

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